Китайские автопроизводители отказались везти в Россию дешевые машины

Китайский автопром «тихой сапой» продолжает захватывать доли европейских автопроизводителей, объявивших об уходе из России. Об этом говорит как увеличение количества дилеров «поднебесных» марок при общем сокращении числа автосалонов, так и рост продаж китайских моделей, зафиксированный в последние месяцы.

Так, к примеру, впервые в истории российского авторынка самой популярной иномаркой в (период с 11 по 17 июля) стране стал кроссовер Chery Tiggo 4, а в ТОП-10 наиболее продаваемых машин в стране вошли Chery Tiggo 7, Haval Jolion и Geely Coolray. Впрочем, фактические объемы реализации китайских автомобилей в стране по сравнению с той же серединой 2021 года внушительными не назвать – наблюдается падение почти в 2 раза.

Причина такого развития событий кроется в цене «поднебесных» моделей, которые вопреки ожиданиям оказались недешевыми. Минимальный входной прайс для них начинается с отметки в 1 миллион 700 тысяч рублей и доходят до 4 миллионов рублей. Причем везти в Россию доступные машины китайцы пока не спешат. Большая часть из марок, которые были заявлены для скорого появления в РФ, представляют собой премиальные или люксовые бренды, стоимость машин которых окажется еще выше, чем обычных Chery, Haval и Geely (к примеру бренд Tank или Hongqi).

В теории Китай мог бы буквально «завалить» Россию дешевыми легковушками, которые у него есть (тот же аналог Lada Largus – Wuling Hongguang S), но они пока ориентированы исключительно на внутренний рынок. Учитывая курс юаня в районе 8-9 рублей их поставка могла бы снизить стоимость машин на российском рынке (даже с учетом всех пошлин) в разы, однако этого не происходит.

«Поднебесные» автопроизводители долгое время избегают прямой конкуренции с «АвтоВАЗом». Это связано как с политическими мотивами, так и экономическими (компаниям интересна большая маржинальность своей продукции на экспортном рынке).

С локализацией производства также большие вопросы. На сегодняшний день свой завод в России имеет только Haval, но и его машины не могут похвастать доступными ценами. В текущей ситуации большинство компаний попросту не согласятся открыто помогать российскому автопрому, опасаясь вторичных санкций. Впрочем, ходят активные слухи, что партнером возрожденного российского завода «Москвич» будут как раз «китайцы» (рассматриваются JAC, FAW и BYD).

Таким образом, политика китайских автопроизводителей в России пока носит скорее разведывательный, чем наступательный характер. Но и она может дать свои плоды, хотя и не так быстро, как многим бы хотелось. Если не произойдет ничего экстраординарного, то ее результаты, скорее всего, станут видны на отрезке от 2 до 3 лет.