Новый «Москвич» на базе модели BYD e2 показали на первых рендерах

С уходом из России компании Renault и переименованием ее завода в столице в «Москвич» практически сразу же начали ходить слухи о возможном сотрудничестве возрожденной советской марки с одним из китайских автопроизводителей. Казалось, что решение уже принято, и партнером «Москвича» станет JAC, однако после опровержения «КамАЗом» информация о возможной помощи российскому заводу со стороны «Джак» постепенно поутихла.

Вариантов для «Москвича» сейчас оказалось не так много. Но в качестве одного из них звучит бренд BYD. Он долгое время пытался вернуться в Россию, однако это у него так и не получилось.

Рендер: Никита Чуйко/Kolesa

Учитывая заявления нового руководства «Москвича», что завод будет выпускать электромобили, лучшего образца для такого автомобиля в линейке BYD как электрокар e2 не найти. Его премьера состоялась еще в 2019 году. Модель была изначально спроектирована как электрическая, однако получила относительно простую и доступную конструкцию, которая позволяет удерживать цену на приемлемом уровне (при пересчете в российскую валюту – около 1 миллиона рублей).

Задняя подвеска является полузависимой, колеса вращает электрический двигатель. Его максимальная мощность равна 95 лошадиным силам, а запас хода составляет до 360 километров по циклу NEDC.

В случае начала крупноузловой сборки на российском рынке автомобиль если бы и подорожал, то совсем незначительно.

Рендер: Никита Чуйко/Kolesa

Показанные в заметке рендеры созданы дизайнером Никитой Чуйко и представляют собой возможный вариант внешнего облика нового электрического «Москвича», если в его основу все же ляжет модельный ряд BYD.