Идеальную вазовскую «копейку» продают по цене новых китайских кроссоверов

Российский вторичный рынок завален предложениями о продаже автомобилей ВАЗ-2101, но в большинстве своем их состояние в силу возраста и активной эксплуатации оставляет желать лучшего. Тем не менее периодически в Сети могут всплывать объявления, в которых «Копейки» находятся в идеале и отлично сохранились. Одно из таких предложений недавно появилось на популярном российском классифайде.

Житель Калининграда выставил на продажу седан ВАЗ-2101 1978 года выпуска, который в 2021 году пережил процедуру реставрации, хотя сам владелец машины называет ее никак иначе как «качественная сборка».

По его словам автомобиль был полностью разобран, а затем все его детали подверглись перекраске импортной краской и покрыты керамикой.

При сборке авторы проекта использовали исключительно запчасти, произведенные в СССР. Для их сохранности детали законсервировали бесцветным мовилем.

Продавец заявляет, что автомобиль создан не для езды, а для коллекций и выставок. Распрощаться с таким ценным по его мнению экземпляром «Копейки» он готов за сумму, сопоставимую со стоимостью большинства новых китайских кроссоверов – 3,5 миллиона рублей.