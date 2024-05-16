Бронированный военный Rolls-Royce продают по цене компактного китайского кроссовера

Для многих информация о том, что британский автомобильный гигант Rolls-Royce в прошлом был участником военных конфликтов, будет сюрпризом. Компания, известная сегодня роскошными машинами, обладает историей не только в авиационной отрасли, но и в военной.

Пожалуй, самой знаменитой боевой техникой от Rolls-Royce является британский истребитель Supermarine Spitfire, оснащенный моторами Merlion и Griffon. Но после окончания Второй мировой войны технологии Rolls-Royce начали использовать также в одной бронированной разведывательной машине, которую выставили на продажу по цене эквивалентной стоимости тривиального китайского компактного кроссовера.

Речь идет о машине, названной Ferret Scout Car. Ее выпуском занималась британская марка Daimler с 1952 по 1971 годы. Особенностью автомобиля была возможность сбрасывать его с самолета на парашюте, чтобы затем он мог перемещаться по территории противника на расстояние до 310 километров.

Менее чем за 20 лет производства было выпущено в общей сложности 4 тысячи 409 единиц Ferret Scout Car.

Все они оснащались сваренным из стали монококом толщиной до 16 мм и 4,2-литровым рядным 6-цилиндровым бензиновым двигателем Rolls-Royce B60 мощностью 130 лошадиных сил. Связку ему составляла 5-скоростная планетарная коробка передач и система полного привода, а заявленный вес машины был равен 3,7 тонны.

Военный вездеход способен разгоняться до 93 километров час и в стандартной комплектации выпускался без вооружения, а также с открытой крышей.

Выставленная на продажу машина сошла с конвейера в 1960 году и была оснащена пулеметом Browning, но для того, чтобы пустить ее с молотка, автомобиль пришлось разоружить до гражданской версии.

Вездеход продает житель Калифорнии. Крайней ставкой на этот лот на момент публикации стать является сумма всего в 29 тысяч долларов (примерно 2,6 миллиона рублей по текущему курсу). Примерно столько же сегодня просят в РФ за китайский кроссовер Haval H3.