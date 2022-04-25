Третий самый дорогой автономер в мире продали за 700 миллионов рублей

Первый благотворительный аукцион «Самые благородные числа», среди ставок на котором были заявлены как специальные номерные знаки для транспортных средств, так и эксклюзивные номера мобильных телефонов, уже в день открытия смог установить новый рекорд, реализовав на торгах третий самый дорогой автономер в мире.

Неизвестный мужчина согласился заплатить за номерной знак «АА8» 9 миллионов 500 тысяч долларов или более 700 миллионов рублей по текущему курсу.

Среди других лотов, удививших невероятно высокой ценой, оказались номера: «F55» и «V66», за которые их покупатели выложили по 1 миллиону 80 тысяч долларов (81 миллион рублей). Помимо них «с молотка» ушел номер «Y66» по цене в 1 миллион 30 тысяч долларов (77 миллионов рублей).

Кроме номеров для транспортных средств на аукционе были также представлены номера мобильных телефонов. Самым дорогим лотом среди них оказался набор чисел «054 999 9999». За него один из участников торгов выложил 1 миллион 400 тысяч долларов (порядка 105 миллионов рублей).

В ходе ближайших торгов в рамках «Самых благородных чисел» планируется распродать пять других особо желанных номерных знаков в Абу-Даби: 2, 11, 20, 99 и 999, а также пять редких мобильных номеров.

Напомним, ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) являются домом нескольких самых дорогих автономеров в мире. Однако на планете существуют и другие знаки, которые входят в этот список.

Так, к примеру, в конце прошлого года калифорнийский бизнесмен выставил свой номерной знак с надписью «ММ» штат Калифорния по цене в 5 тысяч 888 Ethereum или 24 миллиона долларов. Правда его до сих пор никто не купил.

Кстати

Ранее Daily-Motor.Ru публиковал список всех кодов регионов России на автомобильных номерах, а также коды автомобильных номеров стран мира.