ДомойАвтоновости сегодняТретий самый дорогой автономер в мире продали за 700 миллионов рублей

Третий самый дорогой автономер в мире продали за 700 миллионов рублей

От: Алексей Шмидт
самый дорогой автономер

Первый благотворительный аукцион «Самые благородные числа», среди ставок на котором были заявлены как специальные номерные знаки для транспортных средств, так и эксклюзивные номера мобильных телефонов, уже в день открытия смог установить новый рекорд, реализовав на торгах третий самый дорогой автономер в мире.

Неизвестный мужчина согласился заплатить за номерной знак «АА8» 9 миллионов 500 тысяч долларов или более 700 миллионов рублей по текущему курсу.

1580901 number plate

Среди других лотов, удививших невероятно высокой ценой, оказались номера: «F55» и «V66», за которые их покупатели выложили по 1 миллиону 80 тысяч долларов (81 миллион рублей). Помимо них «с молотка» ушел номер «Y66» по цене в 1 миллион 30 тысяч долларов (77 миллионов рублей).

1Kqwe5YJUTURPphhQzBawgs800

Кроме номеров для транспортных средств на аукционе были также представлены номера мобильных телефонов. Самым дорогим лотом среди них оказался набор чисел «054 999 9999». За него один из участников торгов выложил 1 миллион 400 тысяч долларов (порядка 105 миллионов рублей).

1580928 number plate 3

В ходе ближайших торгов в рамках «Самых благородных чисел» планируется распродать пять других особо желанных номерных знаков в Абу-Даби: 2, 11, 20, 99 и 999, а также пять редких мобильных номеров. 

Напомним, ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) являются домом нескольких самых дорогих автономеров в мире. Однако на планете существуют и другие знаки, которые входят в этот список.

License Plate 2

Так, к примеру, в конце прошлого года калифорнийский бизнесмен выставил свой номерной знак с надписью «ММ» штат Калифорния по цене в 5 тысяч 888 Ethereum или 24 миллиона долларов. Правда его до сих пор никто не купил. 

Кстати

Ранее Daily-Motor.Ru публиковал список всех кодов регионов России на автомобильных номерах, а также коды автомобильных номеров стран мира.

КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Интересное по теме:

Популярные автомобильные вопросы:

В тренде:

Toyota и Suzuki начали пробный выпуск нового кроссовера – первые изображения

Компании Toyota и Suzuki сотрудничают уже несколько лет. В портфолио обоих автопроизводителей имеется несколько бейджинжиниринговых проектов. К примеру, Suzuki на европейском рынке продает «тойотовские»...

Новый люксовый внедорожник Hongqi LS7: известны подробности о конкуренте Aurus Komendant

«АвтоВАЗ» выведут из под контроля Renault и сменят руководство

Поврежденные в торнадо Corvette C8 продают по запчастям на eBay

Дизайнеры показали, как мог бы выглядеть универсал BMW 7-Series

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+