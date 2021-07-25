Автомобильные коды стран мира (таблица). Узнайте, откуда авто

Бывая заграницей или передвигаясь по дорогам своей страны при виде нестандартных иностранных номеров мы часто задаемся вопросом – откуда авто? Если автокоды стран бывшего нам СССР более-менее понятны (с кодами регионов России и Казахстана мы вас уже знакомили), то с остальным миром все немного сложнее.

Автомобильные коды в каждой стране используются для идентификации государства, в котором зарегистрирована машина. Раньше для этой цели служила специальная наклейка, на которой код страны указывался в виде одной или нескольких заглавных букв.

В последнее время все больше стран переходят на определение принадлежности машин по стандартным автомобильным регистрационным знакам.

Так, например, в Евросоюзе этот код изображен в обычном номере автомобиля. Наклейка в таком случае уже не требуется.

Автомобильные коды стран мира (автокоды указаны в алфавитном порядке по названию государства).