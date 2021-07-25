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Автомобильные коды стран мира (таблица). Узнайте, откуда авто

От: Алексей Шмидт
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Бывая заграницей или передвигаясь по дорогам своей страны при виде нестандартных иностранных номеров мы часто задаемся вопросом – откуда авто? Если автокоды стран бывшего нам СССР более-менее понятны (с кодами регионов России и Казахстана мы вас уже знакомили), то с остальным миром все немного сложнее.

Автомобильные коды в каждой стране используются для идентификации государства, в котором зарегистрирована машина. Раньше для этой цели служила специальная наклейка, на которой код страны указывался в виде одной или нескольких заглавных букв.

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В последнее время все больше стран переходят на определение принадлежности машин по стандартным автомобильным регистрационным знакам.

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Так, например, в Евросоюзе этот код изображен в обычном номере автомобиля. Наклейка в таком случае уже не требуется. 

Автомобильные коды стран мира (автокоды указаны в алфавитном порядке по названию государства).

Автомобильный кодСтрана
АвстралияAUS
АвстрияA
Аден ADN
Азербайджан AZ
АлбанияAL
Алжир DZ
Андорра AND
АргентинаRA
АфганистанAFG
Багамы BS
БарбадосBDS
Бахрейн BRN
БеларусьBY
Белиз BH
Бельгия B
БенинBN
БолгарияBG
Босния и ГерцеговинаBIH
БотсванаRB
БразилияBR
БрунейBRU
БурундиRU
ВатиканSCV
ВеликобританияGB
ВенгрияH
ВенесуэлаYV
ВьетнамVN
ГаитиRH
ГайянаBRG
ГамбияWAG
ГанаGH
ГватемалаGCA
ГерманияD
Гернси о-ваGBG
ГибралтарCBZ
ГолландияNL
Голландские АнтиллыNA
ГонконгHK
ГренадаWG
Греция GR
ГрузияGE
ДанияDK
ДжерсиGBJ
Доминиканская респ.DOM
ЕгипетET
ЗаирCGO
ЗамбияZ
ЗимбабвеRSR
ИзраильIL
ИндияIND
ИндонезияRl
ИорданияIOR
Ирак IRQ
ИранIR
ИрландияIRL
ИсландияIS
ИспанияE
ИталияI
ЙеменYMN
КазахстанKZ
КампучияK
КанадаCDN
КенияEAK
КипрCY
КНРTj
КолумбияCO
КонгоRCB
КореяROK
Коста РикаCR
Кот д’ИвуарCI
КубаC
Кувейт KWT
КыргызстанKS
ЛаосLAO
Латвия LV
ЛесотоLS
ЛиберияLB
ЛиванRL
ЛивияLF
ЛитваLT
ЛихтенштейнFL
ЛюксембургL
МаврикийMS
МавританияRIM
МадагаскарRM
МакедонияMK
МалавиMW
МалайзияMAL
МалиRMM
МальтаM
МароккоMA
Мексика MEX
МолдоваMD
МонакоMC
МьянмаBUR
Мэн о-вGBM
НамибияSWA
НигерNIG
НигерияWAN
НидерландыNL
НикарагуаNIC
Новая ЗеландияNZ
НорвегияN
ОлдерниGBA
ПакистанPAK
ПанамаPA
ПарагвайPY
ПеруPE
ПольшаPL
ПортугалияP
РоссияRUS
РуандаRWA
РумынияRO
СальвадорES
СамоаSR
Самоа и СисифоWS
Сан МариноRSM
Саудовская АравияSA
СвазилендSD
Сейшельские о-ваSY
СенегалSN
Сент ВинсентWV
Сент ЛюсияWL
Сербия и ЧерногорияSCG
СингапурSGP
СирияSYR
СловакияSK
СловенияSLO
СуринамSME
СШАUSA
Сьерра-ЛеонеWAL
ТаджикистанTJ
ТаиландT
Тайвань RC
ТанзанияEAT
ТогоTG
Тринидад и ТобагоTT
Тунис TN
ТуркменистанTM
ТурцияTR
УгандаEAU
УзбекистанUZB
УкраинаUA
УругвайU
ФиджиFJI
ФилиппиныPI
ФинляндияFIN
Франция F
ХорватияHR
Центральноафриканская ИмперияECA
ЧехияCZ
ЧилиRCH
ШвейцарияCH
Швеция S
Шри Ланка CL
ЭквадорEC
ЭстонияEST
ЭфиопияETH
ЮАР ZA
Ямайка JA
Япония J

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