Автомобильные коды стран мира (таблица). Узнайте, откуда авто

Бывая заграницей или передвигаясь по дорогам своей страны при виде нестандартных иностранных номеров мы часто задаемся вопросом – откуда авто? Если автокоды стран бывшего нам СССР более-менее понятны (с кодами регионов России и Казахстана мы вас уже знакомили), то с остальным миром все немного сложнее.
Автомобильные коды в каждой стране используются для идентификации государства, в котором зарегистрирована машина. Раньше для этой цели служила специальная наклейка, на которой код страны указывался в виде одной или нескольких заглавных букв.
В последнее время все больше стран переходят на определение принадлежности машин по стандартным автомобильным регистрационным знакам.
Так, например, в Евросоюзе этот код изображен в обычном номере автомобиля. Наклейка в таком случае уже не требуется.
Автомобильные коды стран мира (автокоды указаны в алфавитном порядке по названию государства).
|Автомобильный код
|Страна
|Австралия
|AUS
|Австрия
|A
|Аден
|ADN
|Азербайджан
|AZ
|Албания
|AL
|Алжир
|DZ
|Андорра
|AND
|Аргентина
|RA
|Афганистан
|AFG
|Багамы
|BS
|Барбадос
|BDS
|Бахрейн
|BRN
|Беларусь
|BY
|Белиз
|BH
|Бельгия
|B
|Бенин
|BN
|Болгария
|BG
|Босния и Герцеговина
|BIH
|Ботсвана
|RB
|Бразилия
|BR
|Бруней
|BRU
|Бурунди
|RU
|Ватикан
|SCV
|Великобритания
|GB
|Венгрия
|H
|Венесуэла
|YV
|Вьетнам
|VN
|Гаити
|RH
|Гайяна
|BRG
|Гамбия
|WAG
|Гана
|GH
|Гватемала
|GCA
|Германия
|D
|Гернси о-ва
|GBG
|Гибралтар
|CBZ
|Голландия
|NL
|Голландские Антиллы
|NA
|Гонконг
|HK
|Гренада
|WG
|Греция
|GR
|Грузия
|GE
|Дания
|DK
|Джерси
|GBJ
|Доминиканская респ.
|DOM
|Египет
|ET
|Заир
|CGO
|Замбия
|Z
|Зимбабве
|RSR
|Израиль
|IL
|Индия
|IND
|Индонезия
|Rl
|Иордания
|IOR
|Ирак
|IRQ
|Иран
|IR
|Ирландия
|IRL
|Исландия
|IS
|Испания
|E
|Италия
|I
|Йемен
|YMN
|Казахстан
|KZ
|Кампучия
|K
|Канада
|CDN
|Кения
|EAK
|Кипр
|CY
|КНР
|Tj
|Колумбия
|CO
|Конго
|RCB
|Корея
|ROK
|Коста Рика
|CR
|Кот д’Ивуар
|CI
|Куба
|C
|Кувейт
|KWT
|Кыргызстан
|KS
|Лаос
|LAO
|Латвия
|LV
|Лесото
|LS
|Либерия
|LB
|Ливан
|RL
|Ливия
|LF
|Литва
|LT
|Лихтенштейн
|FL
|Люксембург
|L
|Маврикий
|MS
|Мавритания
|RIM
|Мадагаскар
|RM
|Македония
|MK
|Малави
|MW
|Малайзия
|MAL
|Мали
|RMM
|Мальта
|M
|Марокко
|MA
|Мексика
|MEX
|Молдова
|MD
|Монако
|MC
|Мьянма
|BUR
|Мэн о-в
|GBM
|Намибия
|SWA
|Нигер
|NIG
|Нигерия
|WAN
|Нидерланды
|NL
|Никарагуа
|NIC
|Новая Зеландия
|NZ
|Норвегия
|N
|Олдерни
|GBA
|Пакистан
|PAK
|Панама
|PA
|Парагвай
|PY
|Перу
|PE
|Польша
|PL
|Португалия
|P
|Россия
|RUS
|Руанда
|RWA
|Румыния
|RO
|Сальвадор
|ES
|Самоа
|SR
|Самоа и Сисифо
|WS
|Сан Марино
|RSM
|Саудовская Аравия
|SA
|Свазиленд
|SD
|Сейшельские о-ва
|SY
|Сенегал
|SN
|Сент Винсент
|WV
|Сент Люсия
|WL
|Сербия и Черногория
|SCG
|Сингапур
|SGP
|Сирия
|SYR
|Словакия
|SK
|Словения
|SLO
|Суринам
|SME
|США
|USA
|Сьерра-Леоне
|WAL
|Таджикистан
|TJ
|Таиланд
|T
|Тайвань
|RC
|Танзания
|EAT
|Того
|TG
|Тринидад и Тобаго
|TT
|Тунис
|TN
|Туркменистан
|TM
|Турция
|TR
|Уганда
|EAU
|Узбекистан
|UZB
|Украина
|UA
|Уругвай
|U
|Фиджи
|FJI
|Филиппины
|PI
|Финляндия
|FIN
|Франция
|F
|Хорватия
|HR
|Центральноафриканская Империя
|ECA
|Чехия
|CZ
|Чили
|RCH
|Швейцария
|CH
|Швеция
|S
|Шри Ланка
|CL
|Эквадор
|EC
|Эстония
|EST
|Эфиопия
|ETH
|ЮАР
|ZA
|Ямайка
|JA
|Япония
|J