Чем Granta 2 поколения будет лучше Renault Logan 3?

Еще в начале прошлого года компания Renault анонсировала стратегический план «Ренолюция», в рамках которого все автомобили Lada будут переведены на единую платформу с брендом Dacia. На новой «тележке» под названием CMF-B уже строится внедорожник Niva нового поколения, а также легковушка B-класса, которая должна стать преемником Lada Granta.

Предполагается, что российская модель окажется перелицованным Dacia Logan третьей генерации, а потому будет близка к аналогичному поколению «реношного» Logan для РФ. Но без определённых отличий все же не обойдется.

По неофициальной информации, главной и основной разницей между Granta 2 и Logan 3 станет наличие в линейке «вазовского» бюджетника сразу несколько типов кузовов и двигателей.

Как и Dacia Logan, будущий Renault Logan будут продавать на российском рынке с 1-литровым турбомотором мощностью 100 лошадиных сил, а также 1,3-литровым «наддувным» ДВС, известным по Renault Arkana. При этом новая Granta должна сохранить прежние «атмосферники», хорошо известные по текущему поколению.

Если верить зарубежным обзорам нового Dacia Logan, то автомобиль заметно прибавил в качестве, однако вместе с этим стал существенно дороже предшественника. Среди сильных сторон западные журналисты называют наличие в оснащении модели яркой LED-оптики, точной штатной навигации, а также кондиционера, который полностью копирует климатические установки, которыми комплектуются более дорогие Renault.

Напомним, к 2025 году линейка компании «АвтоВАЗ» пополнится четырьмя новыми моделями, которые будут спроектированы на французской архитектуре CMF-B. В их числе: новая «Гранта», второе поколение «Весты», некий кроссовер C-класса, а также новая «Нива» и ее удлиненная версия «Гранд Нива».