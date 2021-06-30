Полностью новая Лада Веста получит платформу Renault Logan. Первые рендеры

Рендер: “Авто.ру”

В Сети появились новые подробности о следующей генераций флагманского семейства Lada Vesta, а также были опубликованы неофициальные рендеры автомобиля.

«АвтоВАЗ» продолжает работу над будущей модельной линейкой, которая будет спроектирована на французской платформе CMF-B. Правда переезд на зарубежную архитектуру не сулит ничего хорошего для флагмана компании – семейства Vesta, спроектированного на собственной «тележке». И если обновленная модель, премьера которой состоится в 2022 году, сохранит вазовские наработки, то полностью новая Лада Веста практически наверняка будет унифицирована с Renault Logan.

Но спешить пугаться не стоит. В основу новой Vesta ляжет не тот Logan, что сейчас продаётся в России, а его новое поколение, представленное совсем недавно (в конце 2020 года).

Премьера автомобиля, который внешне может оказаться похож на фантазию дизайнеров «Авто.ру», должна состояться в ближайшие несколько лет. Впрочем, не исключено, что новая Vesta будет выглядеть иначе и не сохранит фамильный X-образный облик, придуманный экс-главным дизайнером «АвтоВАЗа» Стивом Маттином. Того на этом посту недавно сменил выходец из Aston Martin Майлз Нюрнбергер.

Рендер: “Авто.ру”

Напомним, о техническом слиянии двух бюджетных брендов Renault Групп стало известно в начале 2021 года. В рамках плана «Ренолюция» все модели Dacia и Lada после 2025 года будут переведены на единую масштабируемую архитектуру CMF-B, предусматривающую использование традиционных ДВС, газовых двигателей, а также электрифицированных силовых установок.