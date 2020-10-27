«АвтоВАЗ» отзывает 90 тысяч Lada Vesta и Lada XRay

Фото: открытые источники

Несколько дней назад Daily-Motor.Ru рассказывал о том, что владельцы автомобилей Lada Vesta и Lada XRay, оснащенных 1,8-литровым двигателем ВАЗ-21179, начали получать информацию от дилеров о необходимости посещения сервиса. Причина: возможность повреждения элемента топливного трубопровода из-за контакта с хомутом жгута проводов. Тогда информации о сервисной акции в базе Росстандарта нам найти не удалось, но сегодня, 27 октября, она появилась.

Отзывная кампания затрагивает 90 тысяч 124 единицы автомобилей Vesta и XRay, выпущенных в период с 25 января 2018 по 30 сентября 2020 года.

Всех владельцев отозванных автомобилей проинформируют о необходимости посещения ближайшего дилерского центра, где будет проведен бесплатный перемонтаж жгута проводов и, при необходимости, замена топливного шланга.