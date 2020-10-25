Lada Vesta и XRay отзывают из-за возможной утечки топлива

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В Сети стало известно об отзывной кампании, распространяющейся на автомобили «АвтоВАЗа» – Lada Vesta и Lada XRay. Под отзыв попали «Весты» и «Икс-Реи», укомплектованные мотором ВАЗ-21179 (1,8-литровый двигатель). О сервисной акции сообщило сообщество CareParts в социальной сети «Вконтакте», выложив методику перемонтажа топливного шланга.

Примечательно, но на сайте Росстандарта информации о новой отзывной кампании «АвтоВАЗа» нет. Несмотря на это владельцы Lada Vesta и Lada XRay сообщают о том, что дилеры уже начали информировать их о необходимости посещения сервиса, где будет проведено устранение возможного несоответствия (перемонтаж топливного шланга).

Как сообщает портал «Лада.Онлайн», первые случаи перетирая топливного шланга о провод в моторном отсеке были отмечены еще в мае 2019 года.