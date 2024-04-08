Стало известно, сколько будет стоить двухпедальная версия Lada Granta

Компания «АвтоВАЗ» возобновила производство автомобилей Lada Granta, оснащенных автоматической трансмиссией. Машинам вернули классическую АКПП фирмы Jatco и собираются до конца этого года выпустить примерно 5 тысяч таких автомобилей.

Сколько они будут стоить до сегодняшнего дня было неизвестно, но вмешались инсайдеры и раскрыли эту сумму.

Как пишет телеграм-канал «Автопоток», ссылающийся на свой источник в «дилерском сообществе», стартовая цена новой Lada Granta AT (ожидается, что машина будет называться именно так), составит 1 миллион 179 тысяч рублей.

В зависимости от региона эта цифра будет колебаться в пределах +/- 10 тысяч рублей, но не больше, говорится в сообщении, опубликованном в группе.

Если эта информация подтвердится, то наценка по сравнению с «Грантой» с МКПП составит около 480 тысяч рублей.

Напомним, речь идет о 4-диапазонной гидромеханической трансмиссии японской компании Jatco с индексом JF414E, которая ставилась на «Гранты» до 2022 года. Коробка зарекомендовала себя как вполне надежная и способная выхаживать даже в сложных условиях эксплуатации порядка 250 тысяч километров.