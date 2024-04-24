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У Lada появится новый полноприводный автомобиль, работающий на гибридной силовой установке

Его прототип уже готов и даже испытан

Текст: Алексей Шмидт
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Компания «АвтоВАЗ» долгое время избегала темы гибридов и предлагала экологичные версии своих машин только в виде биотопливных модификаций (CNG). 

Но недавно представители российского автогиганта заговорили о планах по выпуску новых для себя видов машин. И, что самое интересное, ими оказались далеко не электромобили.

Как выяснил телеграм-канал «Автопоток», авторы которого посетили конференцию «Автонет», в руководстве «АвтоВАЗа» рассматривают возможность выпуска гибридного автомобиля. 

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По словам представителя компании Александра Виноградова, российский автозавод видит большую перспективу в гибридах, нежели в электрокарах.

Более того, первый прототип гибридомобиля уже находится в разработке и речь идет о полноприводной модели, передняя ось которого будет приводиться в движение от двигателя внутреннего сгорания, а задняя – от электромотора.

Вместе с тем, этот же инсайдерский паблик, со ссылкой на собственные источники, сообщает, что первый прототип полноприводного гибридного автомобиля уже не только построен, но и испытан. В качестве агрегатоносителя для него выступила Lada Niva Travel.

Источник:Автопоток

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