Обходчик иммобилайзера: что это и как работает?

Обходчик иммобилайзера – это устройство, которое позволяет выполнить запуск двигателя, минуя штатную противоугонную систему. Но для чего он нужен и как работает иммобилайзер, разбирался Daily-Motor.Ru.

Что такое иммобилайзер?

Иммобилайзером называют устройство, которое защищает автомобиль от несанкционированного пуска двигателя. Оно блокирует систему впрыска на программном уровне и не дает запуститься двигателю, пока в замке не окажется штатный ключ зажигания.

Принцип действия иммобилайзера заключается в следующем:

1. На замке зажигания стоит считывающее устройство, которое ждет представления штатного ключа.

2. В штатном ключе находится чип, информация о котором вшита в ЭБУ двигателя.

3. Как только ключ оказывается в замке, считыватель проверяет чип и если он соответствует – запуск двигателя разрешается. Если нет, то стартер вращаться будет, но двигатель не запустится.

Данное устройство эффективно защищает автомобиль от угона, но не дает выполнить ряд других функций, которые могут быть необходимы автовладельцу.

Зачем нужно «обходить» иммобилайзер?

Чтобы получить ответ на этот вопрос, нужно установить на машину сигнализацию с автозапуском. Он позволяет запустить мотор на расстоянии, используя брелок, что бывает очень полезно в зимнее время. Однако запуск будет невозможен, так как в замке не будет штатного ключа, ведь он находится дома – у владельца.

Именно для этих целей и придумали обходчик – заводить машину без использования штатного ключа на время работы автозапуска.

Как работает обходчик иммобилайзера?

Старые обходчики работали по следующему принципу:

1. Под панелью автомобиля пряталась небольшая коробочка-обходчик, со спрятанным внутри штатным чипом от запасного ключа или же с самим ключом, если вскрыть его не удалось.

2. Питание обходчика осуществляется от дополнительного канала сигнализации, чтобы он включался только на время автозапуска.

3. От обходчика до считывающего устройства автомобиля протягивается провод-антенна и наматывается вокруг него.

4. При включении автозапуска обходчик передает информацию о штатном чипе на считывающее устройство посредством магнитной индукции. Считыватель дает разрешение на пуск двигателя, мотор запускается, обходчик сразу же отключается.

Как работают современные обходчики?

Чтобы сохранить второй ключ или чип автовладельца и улучшить защиту от угона, производители сигнализаций в настоящее время научились вшивать в прошивки CAN систему обучения штатного ключа.

Сигнализация копирует программную копию чипа и через цифровую шину данных передает ее на впрыск, тем самым допуская пуск двигателя брелком.

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