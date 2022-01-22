Машина перевертыш: чем опасна такая покупка?

Многие покупатели опасаются автомобилей-перевертышей. Это машины, которые заваливались набок или на крышу, были отремонтированы и теперь выставлены на продажу. Эксперты Daily-Motor.Ru рассказали о том, почему от такой покупки стоит отказаться.

Что представляет собой машина перевертыш?

Это восстановленный или не восстановленный автомобиль, который может иметь повреждения крыши. Его, чаще всего, ремонтируют, затем выставляют на продажу. Такая машина по своему внешнему виду может иметь мало отличий от таких же, но целых авто, поэтому к покупке следует отнестись внимательнее.

Следует учесть, что перевертыш – это уже совсем другой автомобиль. Он не станет таким, как раньше и даже капитальный ремонт кузова ему не поможет. На это есть ряд веских аргументов.

Почему не стоит покупать такой автомобиль?

Существует несколько причин отказаться от подобного автомобиля:



Потеря жесткости кузова. Дело в том, что современные авто имеют несущий кузов и основная часть жесткости ложится на две составляющие – днище и крыша. При нарушении целостности одного из этих элементов автомобиль становится «мягким» и следующее ДТП может оказаться фатальным для всех находящихся внутри.

Вторая причина – течи крыши. Особенно актуально, при ремонте старой крыши и нанесении шпаклевки. Она отслаивается, вода проникает через трещины и разъедает крышу. В результате, активная гниль «съедает» металл, провоцируя течь воды в салон.

Проблемы с дальнейшей продажей. Дефекты, обозначенные выше, будут прогрессировать, поэтому продать такую машину с каждым годом станет все сложнее и сложнее. Это делает ее неликвидной и несет в себе определенные финансовые потери.



Чтобы не нарваться на такую машину, необходимо уметь определять ряд признаков, указывающих на подобный кузовной ремонт.

Как распознать автомобиль перевертыш?

Самым правильным и оптимальным решением в такой ситуации будет взять с собой толщиномер. Он с легкостью распознает крашеную крышу и поможет определить автомобиль-перевертыш. Но если его нет, придется включить режим повышенной внимательности.

Обратите внимание на сварные швы. Если они отсутствуют или не похожи на заводские – крыша менялась. Впрочем, замена крыши – единственный самый грамотный ремонт такого автомобиля.

Крашеная крыша может выдать себя небольшими неровностями в отражении объектов. Следует посмотреть на нее под разными ракурсами. Кроме того, в местах ребер жесткости, возле стоек могут появиться трещины. Так лопается шпаклевка. Будьте уверены, это всегда означает кузовной ремонт, причем низкого качества.

Запах влаги в салоне тоже может указать на перевернутый в прошлом автомобиль. Обратите внимание на потолок в углах. Есть следы влаги или запах сырости? Крыша течет или авто утопленник.

Если при диагностике автомобиля выявлен комплекс проблем, какой бы не была привлекательная цена, от ее покупки следует отказаться. Не единственная, но, пожалуй, самая главная причина – это попросту небезопасно. А потому такой машине самое место в утиле, а не в человеческих руках.

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