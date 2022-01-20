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Автомобильное «жабо»: что это и почему без него нельзя

От: Алексей Шмидт
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Многие слова из мира техники, в том числе автомобильной, мы подчас произносим так, как сразу приходит в голову, то есть не задумываясь. К примеру, глушитель часто называют «бочкой», а руль – «баранкой». А что обозначает термин «жабо»?

Большинство людей, не связанных с автомобилями, ассоциируют это слово с одеждой, и полностью правы. Именно так называют отделку блузки, платья или рубашки в виде оборки из ткани или кружев, которые спускаются от горловины вниз по груди. В переводе с французского «жабо» значит «птичий зоб». 

В автомобильной сфере это понятие хоть и носит совсем иное значение, но выполняет примерно те же функции, что и в мире моды. Так называют накладку на стыке капота и лобового стекла.

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Главная функция этого устройства – предохранение отверстий для печки машины от попадания туда листьев и прочего мусора. Кроме того, жабо не позволяет воде затекать под капот и предохраняет лакокрасочное покрытие автомобиля от царапин и повреждений в зимний период, когда в нижней части лобового стекла образуется наледь. Чтобы счистить прилипший лед приходится использовать скребок, который, в свою очередь, оставляет царапины.  

Чаще всего такая накладка изготавливается из морозостойкого пластика, чтобы выдерживать резкие перепады температур. 

Почему без жабо нельзя?

Как мы уже объяснили в начале статьи, деталь призвана защищать фильтр автомобиля от попадания в него талого снега зимой и листьев осенью, а также предохранять от поступления лишней влаги от дождя и других сезонных условий.

Отсутствие «жабо» может привести к печальным последствиям для печки машины. В нее начнут попадать крупные куски мусора, вода и снег, что неизбежно выведет ее из строя. 

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