В рамках автосалона в Токио (Tokyo Auto Salon 2022) состоялась официальная премьера внедорожника Lada Niva Legend. Автомобиль для японского рынка получил несколько иное название – Vlada 4×4. Его поставками в страну восходящего солнца займется владивостокская фирма «Сумотори».

Как заявляет дистрибьютор российских внедорожников, Vlada 4×4 представляет собой модифицированную Lada Niva, доработанную специально под условия японского рынка. Однако, как видно на фотографиях с выставки, рулевое колесо и педальный блок у таких машин остались слева, а визуальных отличий от обычной 3-дверной «Нивы Легенд» нет.

Впрочем, даже в таком виде внедорожник удалось сертифицировать для японского рынка, поэтому с его официальными продажами проблем возникнуть не должно.

Как отмечают в блоге «Le-Parnass», еще во Владивостоке на Vlada 4×4 наносится уникальный идентификационный номер, который необходим для всех машин, представленных на японском рынке.

Агрегатная линейка у автомобиля стандартная, повторяющая российский аналог. Это 1,7-литровый бензиновый двигатель, выдающий 83 лошадиные силы и 133 Нм, а также пятиступенчатая «механика», постоянный полный привод, «понижайка» и блокировка межосевого дифференциала.

Как заявляют в «Сумотори», компания намерена продавать по 250 единиц российских «Нив» в Японии в год. Цены на такие внедорожники будут стартовать с отметки в 2 миллиона 980 тысяч иен или 2 миллиона рублей.

Для сравнения, в России за Niva Legend сейчас просят от 693 тысяч 900 рублей.