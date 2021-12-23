На японском рынке внедорожники Lada Niva демонстрируют хоть и небольшой, но устойчивый спрос. Дилерский холдинг Sumotori, расположенный во Владивостоке, намерен привезти в «Страну восходящего солнца» новое исполнение «Нивы», которое получит название Vlada 4×4. Автомобиль покажут местной публике уже в январе 2022 года на автосалоне в Токио.

Имя Vlada является сокращением от «Lada, модифицированная во Владивостоке».

Дилерский центр разрабатывал пакет доработок специально для японского рынка, а также учитывал при его создании правила этой страны.

По словам председателя правления Sumotori Виталия Веркеенко, 2021 год оказался весьма успешным с точки зрения продвижения и продаж в Японии Lada Niva. На 2022 год компания готовит несколько новых моделей и модификаций российских классических автомобилей.

Напомним, токийский автосалон пройдет с 14 по 16 января 2022 года. Выставка является аналогом международного мотор-шоу в Токио, которое проводится раз в два года осенью.

Мероприятие, на котором дебютирует Vlada 4×4, носит статус местечкового и по большей части посвящено тюнингу. Впрочем, даже оно является для японского рынка важным событием.