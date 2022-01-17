Новый внедорожник Tank 100 от Great Wall оказался слишком похож на Suzuki Jimny

Китайский автомобильный гигант Great Wall продолжает расширять список брутальных SUV-моделей под новоиспеченном брендом Wey Tank. Один из них (Tank 300) даже должен встать на конвейер завода Haval в Тульской области. До сегодняшнего дня были представлены три такие модели (с индексами «300», «500» и «600»). Теперь же свой внешний облик показал самый компактный среди них – внедорожник Tank 100.

Как заявляют в Great Wall, «малыш» линейки «Танк» будут продавать как в 3-дверном, так и 5-дверном кузовах. Судя по официальным фотографиям, внедорожнику достался фирменный «оквадраченный» дизайн, однако общий вид кузова заметно отличается от родственников, больше напоминая своими чертами японский «рамник» Suzuki Jimny.

Разглядеть в экстерьере Tank 100 популярную модель «Сузуки» легко как при взгляде сбоку, так и сзади. Расширители колесных арок, дверные ручки, выкрашенные в черный цвет, а также боковые зеркала и линия бокового остекления – все это мы уже видели в «Джимни».

При этом передняя часть кузова у Tank 100 оригинальная, выполненная с использованием черной радиаторной решетки и круглых фар с прорезающими их полосами «диодных» ДХО и «поворотников». В передний бампер встроены «противотуманки» также круглой формы.

Каким окажется интерьер новинки, в Great Wall решили пока не показывать. Впрочем, внутри внедорожника мы скорее всего увидим те же решения, которые достались более крупному Tank 300. Он, напомним, получил большой дисплей мультимедийной системы и цифровую комбинацию приборов.

Что до агрегатной линейки компактного внедорожника Great Wall, то в ней ожидается использование 2-литровой «наддувной четверки» мощностью 227 лошадиных сил (387 Нм), что практически в два раза превышает производительность 1,6-литрового атмосферного ДВС в Suzuki Jimny.

Сроки выхода в продажу самого компактного в линейке Wey Tank внедорожника не раскрываются.