Новый Suzuki Swift разочаровал экспертов по итогам краш-тестов

Компания Suzuki представила новое поколение своего популярного хэтчбека Swift в прошлом году, начав его продажи на большинстве рынков в 2024-м. Машина тут же стала бестселлером и за ней выстроились очереди покупателей. Но, как показали недавние краш-тесты, у нового Swift есть проблемы с безопасностью.

Европейская организация Euro NCAP испытала «Свифт», проведя серию столкновений машины с фронтальными и боковыми препятствиями.

В результате проведенных тестов выяснилось, что японская 5-дверка не дотянула до максимальной оценки, заработав за безопасность всего 3 звезды из 5, чем разочаровала организаторов испытаний.

Что интересно, предыдущая генерация Swift была даже безопаснее чем новая, поскольку в отдельных комплектациях в 2017 году ей удалось получить оценку в 4 звезды.

В резюме испытаний говорится, что новое поколение Suzuki Swift «провалилось» в защите пассажиров при столкновениях, а также в технологиях по предотвращению аварий.

За защиту взрослых пассажиров и детей машине присвоили только 67 и 65 баллов из 100 соответственно, а также сняли с нее баллы за отсутствие передней центральной подушки безопасности, предназначенной для защиты голов водителя и пассажира, и за низкий уровень безопасности детей, сидящих на задних сиденьях в случае боковых аварий.

Напомним, ранее аналогичный рейтинг безопасности (3 звезды) был присвоен еще одной популярной новинке 2024 года – кроссоверу Dacia Duster.