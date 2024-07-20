Самый дешевый седан Suzuki сменит поколение в августе

Компания Suzuki близка к премьере нового, четвертого по счету поколения своего седана Dzire. Это бюджетная 4-дверка, являющаяся клоном хэтчбека Swift, но отличающаяся от него другим типом кузова. И если «Свифт» уже перебрался в свежую генерацию, то Dzire только готовится к официальному дебюту.

По данным портала «ICN», презентация новой версии самого бюджетного седана в линейке Suzuki запланирована на август 2024 года. Машине предстоит немного отличаться от своего родственника в лице Swift. В частности, седан новой генерации получит собственную переднюю часть кузова с другой решеткой радиатора, переработанным бампером и новыми фарами.

В младших версиях можно будет рассчитывать только на галогенную светотехнику, тогда как старшие комплектации получат светодиодную оптику.

Размеры машины, скорее всего, останутся прежними. Длина седана составит менее 4 метров, но оснащение 4-дверки, вероятно, обзаведется опциями, которых не было у его предшественника.

Так, к примеру, новинку ждет наличие в арсенале новой мультимедийной системы с более крупным 9-дюймовым отдельно стоящим сенсорным дисплеем, а также электрического люка в крыше, который сделает Dzire единственным автомобилем в сегменте с такой опцией.

Стандартный комплект безопасности машины включит в себя шесть «эирбэгов», системы ABS и EBD, задние датчики парковки, помощника при старте на подъеме и систему электронного контроля устойчивости.

Приводить в движение новинку будет 1,2-литровый трехцилиндровый атмосферный бензиновый двигатель Swift с механической коробкой передач и трансмиссией AMT. Двигатель развивает пиковую мощность 82 л.с. и крутящий момент в 112 Нм.