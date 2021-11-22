Новый рамный внедорожник Great Wall Tank 500: в 4 раза дешевле Lexus LX

Компания Great Wall опредилась с ценами на новый рамный внедорожник Tank 500. Будущий конкурент японских полноразмерных SUV оказался гораздо дешевле, чем его «одноклассники».

Премьера 5-метрового внедорожника Tank 500 состоялась в конце лета этого года, но прайс-лист стал известен только сейчас. Сравнить автомобиль по цене с Land Cruiser 300 не получится, поскольку «японец» официально не представлен на китайском рынке. Впрочем, если проводить аналогию с его люксовым родственником Lexus LX предыдущей генерации, то «Танк 500» стоит как минимум в 4 раза дешевле, а разница с актуальным 6-цилиндровым LX 600 практически наверняка будет еще больше.

Стоимость Tank 500 начинается от 335 тысяч юаней (3 миллиона 855 тысяч рублей) и доходит до 395 тысяч юаней (4 миллиона 550 тысяч рублей), тогда как за LX 570 образца 2019 года в «Поднебесной» просят от 1 миллиона 291 тысячи юаней (14 миллионов 850 тысяч рублей).

«Танк 500» будут продавать с безальтернативным 354-сильным двигателем V6 (500 Нм), агрегатированным 9-диапазонной автоматической трансмиссией и системой полного привода с понижающей передачей.

Внедорожник оснащен независимой подвеской, неразрезным мостом сзади. Полный привод с муфтой подключения «передка», демультипликатор и блокировка заднего дифференциала будут предложены для него уже начиная с базовой комплектации.

Согласно заявленной автопроизводителем информации, за счет клиренса в 224 мм и высокому расположению воздухозаборников внедорожник способен преодолевать брод глубиной 800 мм.

В «топовой» версии Tank 500 получит отделку салона из натуральной кожи и дерева, мультиконтурные сиденья с электроприводом, подогревом и вентиляцией, проекционной дисплей, цифровую панель приборов диагональю 12,3-дюйма, мультимедийную систему с 14,6-дюймовым тачскрином, панорамную крышу и 4-зонный климат-контроль.

В продажу в КНР новый внедорожник Great Wall поступит в декабре, а в 2022-м году может отправиться на экспорт. Одним из рынков, куда должны наладить поставки, станет и Россия, но сначала у нас появится более компактный и доступный Tank 300.