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Внедорожник Tank 600, который привезут в Россию: производство стартовало

От: Алексей Шмидт
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Китайский автогигант Great Wall запустил производство нового внедорожника Tank 600. В рамках официального мероприятия автомобиль сошел с конвейера в камуфляжной пленке. По всей видимости, сделано это для последующего «вау-эффекта», так как премьера этой модели еще не состоялась. Показать автомобиль обещают в конце августа на мотор-шоу в Чэнду.

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Ранее Tank 600 мелькал в Сети на официальных скетчах, а чуть позже в интернете появилось его первое «живое» фото без кузовной маскировки. На сегодняшний день известно, что в основу внедорожника ляжет масштабируемая рамная архитектура Great Wall, на которой построят все будущие модели бренда «Танк». 

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Длина конкретно 600-й модели составит около пяти метров. Автомобиль станет первым в линейке концерна Great Wall, который получит новый бензиновый 3-литровый V6 с двойным «наддувом» и электрическим довеском в виде 48-вольтового стартер-генератора. Суммарная отдача установки составит 354 лошадиные силы и 500 Нм момента. Агрегатировать ее планируют 9-диапазонной автоматической трансмиссией.

Семейство внедорожников Tank должно добраться и до российского рынка. Их производство благодаря унификации с рамными моделями Haval запустят на заводе этого бренда в Тульской области. 

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