Стали известны характеристики BMW XM: двигатель 4 литра, мощность 750 л.с.

Премьера нового кроссовера BMW, который должен стать самым производительным и самым дорогим в линейке баварского автогиганта, состоялась в конце 2021 года, однако никаких официальных заявлений о его оснащении тогда не последовало. Впрочем, читатели портала «Bimmerpost» уже знают, какими окажутся технические характеристики BMW XM.

Как сообщает немецкий портал, М-подразделение «БМВ» подготовит для новинки сразу три версии гибридной установки, в основу которых ляжет один и тот же бензиновый двигатель.

Им должен оказаться абсолютно новый V8 уменьшенного рабочего объема, который без электрического довеска будет способен выдавать 650 лошадиных сил. Вкупе с гибридной системой мощность агрегата составит уже более 750 лошадиных сил.

Кодовое обозначение новой силовой установки для BMW XM – S68. Его рабочий объем будет равен 4-литрам, а не 4,4, как в некоторых других М-моделях баварцев.

Причина, по которой немцы решили сократить этот показатель, связана с Китаем – именно эта страна станет одной из приоритетных для новинки, но там на автомобили с моторами крупнее 4-литров действует дополнительный налог.

Предполагается, что самая доступная версия BMW XM будет ориентирована в первую очередь на комфортное передвижение, а не на агрессивное спортивное вождение, поэтому отдача ее силовой установки будет равна 600 л.с. Характеристики самой производительной модификации пока держатся в секрете.