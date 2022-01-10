Сколько бензина остается в баке, когда загорается лампочка топлива?

С этим вопросом хотя бы раз в жизни сталкивался каждый автомобилист. Во всех современных машинах на приборной панели предусмотрена специальная лампочка, сигнализирующая водителю о том, что уровень топлива подошел к минимальной отметке. Впрочем, загоревшийся индикатор вовсе не означает, что автомобиль тут же заглохнет, ведь в баке все еще сохраняется определенный запас горючего.

Сколько можно проехать на горящей лампочке?

Ответить на этот вопрос не так просто, как кажется. Дело в том, что несмотря на весь современный технологический прорыв ни одна электронная система в 100-процентной точности не скажет, насколько хватит топлива в баке до момента, когда автомобиль остановится и заглохнет.

Расход топлива автомобиля является динамичным показателем – сильное влияние на него оказывает множество факторов: манера езды водителя, рельеф дороги и сам маршрут движения, загруженность машины, а также ее общий «аппетит» и работа дополнительных приборов, включая кондиционер, аудиосистему и другие.

Сколько бензина остается в баке, если загорелась лампочка топлива?

Во времена, когда по дорогам нашей страны ездили исключительно автомобили «вазовского» производства, горящая лампочка в виде «заправочной станции» означала, что в баке остается около 5-10 литров горючего, что позволяло в среднем преодолевать от 50 до 60 километров, а порой и 70 км пути.

Как показывает практика, при включении индикации низкого уровня топлива в баке современных машин остается от 4 до 8 литров топлива. Точное значение может меняться в зависимости не только от марки, но и быть разным даже внутри одного бренда.

Так, например, по словам владельцев автомобилей Hyundai Solaris и Kia Rio, в момент, когда на приборной панели появляется индикация о низком уровне топлива, в баке этих моделей остается примерно 7 литров горючего. В Volkswagen Polo этот показатель равен от 7 до 8 литров, в Renault Duster – не менее 7 литров, в Renault Logan и Lada Largus – 5 литров, в Lada Granta и Lada Kalina – 8 литров, в Lada Vesta – от 7 до 8 литров, в Lada XRay – от 6 до 7 литров, а в Lada Niva Legend и Niva Travel – 9,1-литр.

Так все же сколько можно проехать на лампочке?

Каким бы не оказался ваш автомобиль, но примерно 50 километров в запасе у вас будет даже с горящим индикатором. В тех же Hyundai Solaris или Kia Rio минимального уровня топлива должно хватить, чтобы преодолеть по трассе до 100 километров, в Volkswagen Polo – не менее, чем 100 км, в Skoda Rapid – более 100 километров, в Renault Duster, Renault Logan и Lada Largus – около 90 км, в Lada Granta и Lada Kalina – более 100 километров пути, в Lada Vesta также 100 км и более, а в Lada Niva Legend и Niva Travel – 90 км.

И все же лучше постараться не допускать длительной езды на лампочке. И вот почему.

Низкий уровень топлива – чем опасна постоянно горящая лампочка?

Перегрев бензонасоса

В современных инжекторных автомобилях применяются насосы так называемого «погружного» типа, которые находятся внутри топливного бака и функционируют среди горючего, выделяя тепло, а охлаждаются как раз тем же бензином, в котором находятся. Соответственно, если в баке остается мало топлива, то отвод тепла ухудшается и насос перегревается.

Впрочем, сторонники этой версии чаще всего не учитывают, что даже в условиях, когда в баке находится мало горючего, бензонасос все равно прокачивает через себя бензин. Как только топливо подойдет к концу, двигатель автомобиля заглохнет, а соответственно, перестанет работать и сам насос, невольно защитив себя от перегрева. В Сети имеется несколько экспериментов, доказывающих эту точку зрения. Впрочем, все они, естественно, проводились в стерильных условиях, а температуру в баке никто не замерял.

Поднятие грязи и воды со дна бензобака

Низкое качество топлива создает другую опасность для длительных поездок на горящей лампочке. С увеличением общего пробега машины на дне бака скапливается множество частичек различных примесей и вода, поэтому бытует версия, что когда в баке остается мало горючего, концентрация так называемых «вредных веществ» в нем возрастает, тем самым создавая вероятность забить фильтр и сжечь насос.

При этом вода может пойти дальше по топливной системе машины и привести к поломкам как форсунок, так и даже катализатора.

Засасывание в топливный насос воздуха

Еще одной теорией, которая должна заставить водителей отказаться от практики езды на «пустом баке», является вероятность захвата насосом воздуха. В результате нарушается его решим смазки, он «трет насухую» и выходит из строя.

Тем не менее, за счет противоотливного стакана, созданного для того, чтобы сгладить колебания топлива в баке во время прохождения резких виражей, а также при ускорениях и торможениях, бензонасос начинает «хватать» воздух лишь тогда, когда в баке полностью закончилось горючее, а, как известно, долго в таком режиме он не проработает – двигатель заглохнет, а значит перестанет функционировать и сам насос. Впрочем, этот фактор, как и два предыдущих, не может не создавать опасности для стабильной работы автомобиля, поэтому пренебрегать им явно не стоит.

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