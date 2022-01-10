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Сколько бензина остается в баке, когда загорается лампочка топлива?

От: Алексей Шмидт
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С этим вопросом хотя бы раз в жизни сталкивался каждый автомобилист. Во всех современных машинах на приборной панели предусмотрена специальная лампочка, сигнализирующая водителю о том, что уровень топлива подошел к минимальной отметке. Впрочем, загоревшийся индикатор вовсе не означает, что автомобиль тут же заглохнет, ведь в баке все еще сохраняется определенный запас горючего.

Сколько можно проехать на горящей лампочке?

mediaimportdumphow far can you drive with the low fuel light on

Ответить на этот вопрос не так просто, как кажется. Дело в том, что несмотря на весь современный технологический прорыв ни одна электронная система в 100-процентной точности не скажет, насколько хватит топлива в баке до момента, когда автомобиль остановится и заглохнет.

Расход топлива автомобиля является динамичным показателем – сильное влияние на него оказывает множество факторов: манера езды водителя, рельеф дороги и сам маршрут движения, загруженность машины, а также ее общий «аппетит» и работа дополнительных приборов, включая кондиционер, аудиосистему и другие.

Сколько бензина остается в баке, если загорелась лампочка топлива?

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Во времена, когда по дорогам нашей страны ездили исключительно автомобили «вазовского» производства, горящая лампочка в виде «заправочной станции» означала, что в баке остается около 5-10 литров горючего, что позволяло в среднем преодолевать от 50 до 60 километров, а порой и 70 км пути. 

Как показывает практика, при включении индикации низкого уровня топлива в баке современных машин остается от 4 до 8 литров топлива. Точное значение может меняться в зависимости не только от марки, но и быть разным даже внутри одного бренда.

Так, например, по словам владельцев автомобилей Hyundai Solaris и Kia Rio, в момент, когда на приборной панели появляется индикация о низком уровне топлива, в баке этих моделей остается примерно 7 литров горючего. В Volkswagen Polo этот показатель равен от 7 до 8 литров, в Renault Duster – не менее 7 литров, в Renault Logan и Lada Largus – 5 литров, в Lada Granta и Lada Kalina – 8 литров, в Lada Vesta – от 7 до 8 литров, в Lada XRay – от 6 до 7 литров, а в Lada Niva Legend и Niva Travel – 9,1-литр. 

Так все же сколько можно проехать на лампочке?

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Каким бы не оказался ваш автомобиль, но примерно 50 километров в запасе у вас будет даже с горящим индикатором. В тех же Hyundai Solaris или Kia Rio минимального уровня топлива должно хватить, чтобы преодолеть по трассе до 100 километров, в Volkswagen Polo – не менее, чем 100 км, в Skoda Rapid – более 100 километров, в Renault Duster, Renault Logan и Lada Largus – около 90 км, в Lada Granta и Lada Kalina – более 100 километров пути, в Lada Vesta также 100 км и более, а в Lada Niva Legend и Niva Travel – 90 км.

И все же лучше постараться не допускать длительной езды на лампочке. И вот почему.

Низкий уровень топлива – чем опасна постоянно горящая лампочка?

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Перегрев бензонасоса

1 How to Check Your Fuel Pump Electric fuel pump out of a fuel tank

В современных инжекторных автомобилях применяются насосы так называемого «погружного» типа, которые находятся внутри топливного бака и функционируют среди горючего, выделяя тепло, а охлаждаются как раз тем же бензином, в котором находятся. Соответственно, если в баке остается мало топлива, то отвод тепла ухудшается и насос перегревается.

Впрочем, сторонники этой версии чаще всего не учитывают, что даже в условиях, когда в баке находится мало горючего, бензонасос все равно прокачивает через себя бензин. Как только топливо подойдет к концу, двигатель автомобиля заглохнет, а соответственно, перестанет работать и сам насос, невольно защитив себя от перегрева. В Сети имеется несколько экспериментов, доказывающих эту точку зрения. Впрочем, все они, естественно, проводились в стерильных условиях, а температуру в баке никто не замерял.

Поднятие грязи и воды со дна бензобака

Низкое качество топлива создает другую опасность для длительных поездок на горящей лампочке. С увеличением общего пробега машины на дне бака скапливается множество частичек различных примесей и вода, поэтому бытует версия, что когда в баке остается мало горючего, концентрация так называемых «вредных веществ» в нем возрастает, тем самым создавая вероятность забить фильтр и сжечь насос.

При этом вода может пойти дальше по топливной системе машины и привести к поломкам как форсунок, так и даже катализатора. 

Засасывание в топливный насос воздуха

Еще одной теорией, которая должна заставить водителей отказаться от практики езды на «пустом баке», является вероятность захвата насосом воздуха. В результате нарушается его решим смазки, он «трет насухую» и выходит из строя.

Тем не менее, за счет противоотливного стакана, созданного для того, чтобы сгладить колебания топлива в баке во время прохождения резких виражей, а также при ускорениях и торможениях, бензонасос начинает «хватать» воздух лишь тогда, когда в баке полностью закончилось горючее, а, как известно, долго в таком режиме он не проработает – двигатель заглохнет, а значит перестанет функционировать и сам насос. Впрочем, этот фактор, как и два предыдущих, не может не создавать опасности для стабильной работы автомобиля, поэтому пренебрегать им явно не стоит.

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15 КОММЕНТАРИИ

  1. Насос в любом случает засасывает бензин из нижней части лака, так что ему без разницы, пустой он или нет. Шмурдяк так и так попадает в топливную систему

  2. Если все боятся грязи, то почему тогда в новых машинах тоже нерекомендуют ездить на лампочке?

  3. Думаю причина почему не рекомендуют ездить на лампочке одна. Когда топливный насос обнажается в топливную систему попадает воздух и создаёт воздушные пробки, в результате могут возникнуть проблемы с запуском двигателя, которые можно устранить только при обращении в сервис.

  6. Если датчик неисправен ? Тогда по километражу.. Да и у малолитражек и 1,5 литра прилично… Особенно японок.. Проверено. У старичков часто врут приборы. Так что самое то по километражу. И не подводит!!!

  7. Недавно купил новую Шкоду Кодиак, рядом с салоном непонятная заправка, залил там 10 л. 95 бензина, а лампочка продолжает гореть, доехал до заправки Лукойла и там заправил полный бак. Вывод, либо на непонятной заправке налили меньше 10 л. бензина, либо лампа горит когда 10-11 л. бензина в баке.

  8. Всё проще, при горящей лампочке , в баке остаётся резерв достаточный для преодоления расстояния равного 70км.

  9. У меня всё проще, по наследству перешла ВАЗ 2107 там поле недели эксплуатации и покупки ее в салоне оторвался датчик и плавает в баке уже 10 лет, так вот когда датчик уровня топлива начинает начинает биться о дно бака я еду и заправляю литров 30, так я и определяю, что в баке остаётся от 2,5 до 5 литров!!!!

  11. При включеном зажигании бензонасос тоже работает постоянно или отключается после создания определенного давления в топливной системе?

  12. В Гранте ,сигнализатор уровня топлива загорается при остатке в баке 5 литров,это на 70-80 км. пути.С 12 года-третья по счёту Гранта.Так что -проверено на 100%.

КОММЕНТАРИИ

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