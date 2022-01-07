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Какая зимняя резина лучше: липучка или шипы?

От: Алексей Шмидт
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Пожалуй, второй главной темой в России, после: «прогревать двигатель или нет», которую обсуждают автомобилисты ежегодно с приходом холодов, является тема выбора зимних шин. Каждая резина хороша по-своему, но ее использование должно соответствовать условиям эксплуатации. Какая зимняя резина лучше: липучка или шипы, разбирался Daily-Motor.Ru.

Липучка (она же фрикционка)

Tire tread

Резина получила свое название из-за рисунка протектора, который должен как бы прилипать к асфальту. Почти на каждой площадке имеются специальные прорези для лучшего сцепления с дорожным покрытием. Несмотря давление в 2 бара и выше, липучка остается очень мягкой и обеспечивает большую площадь пятна контакта. Эти свойства крайне важны в условиях низких температур, когда летняя резина становится жесткой (буквально дубовой) и не обеспечивает должного зацепа за дорожное полотно.

Липучка демонстрирует хорошие характеристики на снегу, в сугробах или снежной каше, но меньше всего от нее пользы на льду. Из-за этого страдает курсовая устойчивость автомобиля, и двигаться на большой скорости в определенных условиях порой может быть опасно. Фрикционная резина больше подходит для города, чтобы выбираться из заваленного снегом двора или ездить по чищенным улицам, обработанных солью.

Резина делится на несколько типов: очень мягкий «скандинавский» с твердостью протектора от 50 до 57 единиц по Шору и большим количеством ламелей (самый массовый вариант в России), «японский и южнокорейский» – аналогичные по мягкости с первыми, «европейский» – с более жестким составом протектора и сильно развитыми водоотводящими каналами (индекс твердости от 65 до 58 единиц по Шору).

Определить какой именно тип шин достался именно вам, практически невозможно. Фрикционная резина лишена специальной маркировки, поэтому достоверную информацию можно получить только прошерстив сайт ее производителя. 

Шипы

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Шипованная резина не имеет тех преимуществ, которыми располагает липучка, однако в ее основе лежит именно фрикционка. Это та же самая резина, но дополненная шипами. В снегу она ведет себя гораздо хуже, да и тормозной путь значительно выше, чем у липучки, но на льду ситуация кардинально меняется. Шипы лучше удерживают машину, сокращают тормозной путь и не помогают автомобилю не уйти в занос.

Но не всегда преимущества на льду действуют на мокром асфальте. Шипы слегка поднимают шину, уменьшая пятно ее контакта с покрытием. На асфальте тормозной путь такой резины может быть больше, чем у липучки. Другой недостаток – шипованная резина очень шумная из-за металлических вставок, которые в буквальном смысле стучат по асфальту и создают довольно громкий гул, нарушая акустический комфорт в салоне.

Так какая зимняя резина все же лучше: фрикционная или шипованная (липучка или шипы)?

studded tyres

Для зимнего города лучше всего подходит липучка. Особенно, если дороги всегда чищены и обработаны реагентами. Липучка выручит на бездорожье и в снежной каше.

А вот для гололеда, в условиях с очень низкими температурами, но без снега, идеальным вариантом будет именно шипованная резина, которая способна удержать машину на льду даже при движении на высокой скорости.

3 КОММЕНТАРИИ

  1. Катаю на липучке в Сибири четвёртую зиму, ничем не хуже шиповки, если нормальная фирма

  3. Тут однако диалектика.
    Если имеем большой полноприводной автомобиль с разными электронными примочками, то правильней купить липучку, мелкий свисток типа матиза, оптимальней шипы.
    Если ездим по расчищаемому городу-миллионнику или очищаемым трассам, то опять же липучка, а если райцентр с районными дорогами покрытым накатом, то шипы рулят.
    Ну а истина, она где-то в промежутке.

КОММЕНТАРИИ

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