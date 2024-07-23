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Autoweek показал, как будет выглядеть кроссовер Duster XL

7-местный вседорожник получит название Bigster и появится уже в этом году

Текст: Алексей Шмидт
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Компания Dacia совместно с Renault готовит очередной кроссовер, который должен оказаться чем-то вроде увеличенной версии бестселлера Duster, недавно сменившего поколение. Автомобиль получит имя Bigster, вместе с которым его наградят 7-местным салоном. Как может выглядеть такой «паркетник» в серийном варианте показали дизайнеры голландского издания «Autoweek».

Художники в своей работе взяли за основу изображения одноименного концепт-кара Bigster Concept, а также третьей генерации Duster. 

Главным отличием новинки от популярного вседорожника Dacia и Renault должен стать увеличенный кузов.

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Машине достанутся собственные бамперы, другое наполнение решетки радиатора, задние крылья, заметно выделяющиеся на фоне того же «Дастера», а также немного скошенная линия крыши с задней дверью, слегка выдвинутой назад.

Это решение должно позволить облегчить доступ к багажному отделению, которое, скорее всего, окажется гораздо объемнее, чем в младшем брате этой модели.

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Технические характеристики кроссовера Bigster до сих пор находятся за семью печатями. Тем не менее европейские инсайдеры ждут появление в его гамме как гибридных силовых установок, так и двигателей, работающих на сжиженном газе. 

Выпуск этой модели планируют наладить до конца 2024 года, а в продажу отправить уже в следующем году. 

Фото:Autoweek

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