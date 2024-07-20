Dacia подтвердила разработку кроссовера «Baby Duster»

Не успел «паркетник» Dacia Duster третьего поколения появиться в продаже на большинстве рынков, как руководство румынской компании (входящей в Renault Group), анонсировало появление новой модели, которая станет производной от этого кроссовера.

По информации французского журнала «MotorsActu», Dacia разрабатывает кроссовер, который во внутренней документации марки называют никак иначе как «Baby Duster». Серийный вариант этой модели должен увидеть свет в 2027 году и станет важным шагом в стратегии бренда по расширению ассортимента доступных автомобилей.

«Baby Duster» будет базироваться на модульной платформе CMF-B, уже используемой для нескольких проектов альянса Renault-Nissan, включая оригинальный «Дастер». Эта универсальная «тележка» позволит Dacia подготовить вседорожник B-сегмента, который может стать одним из самых доступных моделей в своем классе.

Длина машины, по слухам, составит 4,1-метра, что на 0,2-метра меньше, чем в случае с Duster 3. Автомобиль придет на смену приподнятому хэтчбку Sandero Stepway, предложив покупателям более современную и вместительную альтернативу.

С точки зрения дизайна новинка будет вдохновлена концепциями Manifesto и Sandrider, но они окажутся адаптированы под более традиционный класс SUV.

Что касается двигателей, то Dacia будет использовать подход, аналогичный новому Duster. В список моторов модели войдут как обычные ДВС, так и варианты, работающие на сжиженном газе, а также мягкие и полноценные гибриды.