Новый минивэн Hyundai Stargazer замечен в ходе тестов: его привезут в Россию

Еще этим летом стало известно о том, что компания Hyundai готовит новый минивэн, который отправится покорять рынки развивающихся стран. В их числе оказалась и Россия. Дата премьеры автомобиля пока неизвестна, но на нашем рынке автомобиль может появиться ближе к концу 2022 года (Daily-Motor.Ru уточнит эту информацию у представителей Hyundai в январе на официальной пресс-конференции).

Очередной тестовый прототип «Старгайзера» недавно был замечен в ходе очередных испытаний. Судя по снимкам, за последние несколько месяцев тестовый мул модели заметно эволюционировал.Предполагается, что Hyundai Stargazer переймет определенные дизайнерские черты у своего недавно представленного родственника Kia Carens.

Минивэн предложат как в 6-местной, так и 7-местной конфигурациях салона. Рендеринг кормы на основе шпионских фотографий дает более четкое представление о внешнем облике машины в этой части кузова. Светодиодные задние фонари необычной формы будут объединены между собой толстой светящейся горизонтальной планкой, а на крышке багажника расположится спойлер, в который интегрируют стоп-сигнал.

Что касается «передка», то там стоит ожидать появления новомодной 2-уровневой оптики со светодиодными дневными ходовыми огнями сверху и основным блоком, находящимся на уровень ниже. Радиаторная решетка будет как бы выступать из кузова и обзаведется шестиугольным рисунком, а в нижней части бампера разместят широкий воздухозаборник.

Как и в случае с Kia Carens, линейка двигателей Hyundai Stargazer должна будет включать в себя 1,4-литровый бензиновый турбомотор на 140 л.с. и 242 Нм или полуторалитровый «дизель» мощностью 115 «сил» и 250 Нм.

Если минивэн доберётся до России, то ему практически наверняка будут положены агрегаты Hyundai Creta второго поколения: это 1,6- и 2-литровые бензиновые «атмосферники», агрегатированные 6-ступенчатой МКП или АКПП.