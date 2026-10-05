Новый Hyundai H-1 представили на концепт-артах

Независимые рендеры нового поколения Hyundai H-1

Hyundai свернул производство модели H-1 несколько лет назад, заменив эту долгоиграющую модель на более современный минивэн Staria. Но история этого автомобиля на этом может не закончиться. По крайней мере на это намекают появившиеся в сети независимые рендеры, демонстрирующие дизайн гипотетически возможного нового поколения Hyundai H-1.

Судя по тому, что получилось у цифровых художников студии Digimods Design, Hyundai H-1 следующего поколения может получить полностью переработанную внешность. Неофициальная дизайн-концепция показывает минивэн с более выразительной передней частью, узкими светодиодными фарами и рельефным кузовом. Ожидается, что модель сохранит простор и практичность большого семейного автомобиля, одновременно получив более современный и футуристичный облик.

Независимый рендер нового поколения Hyundai H-1

Передняя часть нового H-1 может получить увеличенную решетку радиатора с более выразительным оформлением. По бокам от нее предполагаются зауженные светодиодные фары с резкими очертаниями. Переработанный спортивный бампер и более рельефные линии кузова должны придать минивэну динамичный характер.

Кузов также может немного увеличиться в размерах. Предполагается более длинный и элегантный силуэт с колесами большего диаметра и элементами дизайна премиального уровня. Внешность при этом может сохранить практичность, характерную для крупного семейного минивэна.

Независимый рендер нового поколения Hyundai H-1

Перемены ожидаются и в задней части. Hyundai H-1 может получить новые светодиодные фонари и более лаконичную конструкцию двери багажника. В совокупности переработанный передок, измененный профиль и новая задняя часть должны сделать автомобиль более футуристичным на дороге.

Какие технические перемены могли бы ждать гипотетически возможный Hyundai H1 новой генерации, сейчас сказать сложно. Можно предположить, что машина наверняка бы избавилась от своих архаичных двигателей, в том числе 2,5-литрового 175-сильного дизельного мотора и 5-скоростного автомата, в пользу более современной и экономичной связки (возможно, даже гибридной).

Впрочем, пока все это лишь предположения, у которых нет под собой никаких официальных подтверждений. В Hyundai с момента выхода H-1 на пенсию никак не комментировали потенциальное возрождение этой модели и, вероятно, не будут делать это сейчас с появлением неофициальных концепт-артов такого автомобиля.