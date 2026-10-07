Грузовичок Hyundai Porter сменит конструкцию впервые за 22 года

В сегменте коммерческих грузовых автомобилей есть не так много имен машин, которые на слуху во всем мире. Одним из них является Hyundai Porter. Сейчас эта модель метит в новое поколение и готова впервые за 22 года полностью изменить свою привычную конструкцию.

Недавно на дорогах Южной Кореи был замечен тестовый прототип нового Porter, судя по которому, главным изменением этого грузовичка станет отказ от компоновки с кабиной над двигателем в пользу полукапотной схемы. Это должно повысить безопасность машины при фронтальном столкновении.

У прототипа хорошо заметен длинный капот, вынесенный вперед относительно водительского места. У нынешнего Porter, напомним, двигатель находится под сиденьем водителя, поэтому передняя часть автомобиля практически вертикальная. Новая компоновка увеличит расстояние между лобовым стеклом и передним краем машины, из-за чего пропорции станут ближе к обычному SUV.

Установка капота увеличит общую длину и может немного расширить радиус разворота. Увеличенная колесная база, в свою очередь, должна повысить устойчивость на высокой скорости и снизить вибрации и продольную раскачку, характерные для грузовиков с кабиной над двигателем.

Переднюю часть нового Porter, судя по шпионским фото, переработают почти полностью. Фары поднимут выше, а между ними разместят решетку радиатора. Изменится и дизайн колесных дисков. Задняя оптика сохранит формы нынешнего Porter, поэтому неизвестно, останется ли она в серийной версии без изменений.

Грузовая платформа, вероятно, также сохранит нынешние возможности. Ее размеры должны остаться достаточными для двух стандартных паллет, а высота погрузки – совместимой с доками логистических центров.

В салоне появится крупный центральный дисплей, а рычаг коробки передач перенесут на рулевую колонку. На тестовой машине также заметили камеры кругового обзора и передние парковочные датчики. Электроника должна компенсировать увеличение слепых зон из-за появления капота, а комплекс систем помощи водителю получит улучшения, включая систему предотвращения фронтальных столкновений.

Двигатель внутреннего сгорания, скорее всего, сохранится. В Южной Корее это 2,5-литровый турбомотор на LPG, развивающий 159 л.с. и 294 Нм.

Электрическая версия тоже сохранится в семействе. Нынешний Porter Electric способен проехать около 211 км на одном заряде, но для следующего поколения ожидается заметный прирост запаса хода.