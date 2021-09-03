Минивэн Hyundai Stargazer, который привезут в Россию: новые фото и подробности

Компания Hyundai продолжает ходовые испытания прототипов нового минивэна, который корейцы собираются продавать на рынках развивающихся стран. В этом списке, если верить слухам, входит и Россия. Минивэн еще не получил официального названия и пока проходит под заводским наименованием KS. Впрочем, индийские СМИ уверены, что автомобиль будут именовать Stargazer.

Судя по новым шпионским фото, сделанным на дорогах Индонезии, новый минивэн получит широкое наклонное лобовое стекло, а также легкосплавные колесные диски с необычным рисунком. Остальные детали экстерьера модели плотно закамуфлированы.

Предполагается, что продавать Hyundai Stargazer будут в двух вариантах компоновки салона – шести- и семиместном.

В основу минивэна ляжет платформа кроссовера Hyundai Creta второго поколения, а длина машины составит около 4,5 метров.

Родство с «Кретой» должно определить его моторную линейку, в которую могут войти полуторалитровые бензиновый и дизельный двигатели мощностью 113 лошадиных сил. В «топовой» комплектации для Stargazer наверняка предложат 2-литровый бензиновый мотор, которым агрегатирован удлиненный кроссовер Alcazar (семиместная Creta). Список трансмиссий будет включать в себя как «механику», так и «автомат».

В продажу на индийском рынке новый MPV Hyundai поступит во второй половине 2022 года. Когда Stargazer доберется до России, пока неизвестно.