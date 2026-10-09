Новый «внедорожный» Hyundai Santa Fe XRT Pro показали на первых фото

Независимый рендер нового Hyundai Santa Fe XRT Pro

Компания Hyundai готовит обновленную версию кроссовера Santa Fe, а вместе с ней должна представить особую модификацию рестайлингового SUV, которая получит индекс XRT Pro. Как будет выглядеть такой автомобиль накануне показали независимые дизайнеры из Южной Кореи.

Так называемая «внедорожная» комплектация XRT ранее предлагалась на отдельных зарубежных рынках, включая Северную Америку и Австралию. Позже Hyundai начала выводить ее и на корейский рынок: исполнение появилось в линейках Tucson и Palisade 2027 модельного года.

Независимый рендер нового Hyundai Santa Fe XRT Pro

Передняя часть нового Santa Fe XRT Pro на рендерах оформлена в соответствии с дизайнерской концепцией Hyundai «Искусство стали». Узкие вертикальные дневные ходовые огни сочетаются с раздельными фарами и широкой решеткой радиатора с шестиугольным рисунком.

В нижней части бампера предусмотрены красный буксировочный крюк и крупная защитная пластина. Красные элементы спереди перекликаются со светодиодной полосой сзади.

Независимый рендер нового Hyundai Santa Fe XRT Pro

Корма виртуального нового Santa Fe XRT Pro получила угловатые формы и вертикально наклоненную дверь багажника. Широкие задние фонари соединяются с вертикальными световыми элементами по краям кузова, визуально подчеркивая его ширину. Над светодиодной полосой расположена эмблема Hyundai, а ниже размещена надпись Santa Fe. Нижнюю часть бампера дополнила серебристая защитная пластина.

Ожидается, что обновление затронет силовую установку модели, причем во всех ее исполнениях. На версии с 2,5-литровым бензиновым турбодвигателем восьмиступенчатая роботизированная коробка передач с двойным сцеплением может уступить место классическому автомату с гидротрансформатором. Причиной возможной замены стали жалобы на рывки роботизированной трансмиссии при движении на низких скоростях.

В салоне же, по предварительным данным, появится центральный дисплей диагональю 17 дюймов на базе Pleos Connect, аналогичный тому, что недавно дебютировал в свежей генерации кроссовера Hyundai Tucson.

До официальной премьеры нового Hyundai Santa Fe остается не так много времени. Дебют машины, по слухам, запланирован на конец этого года. Примерно в те же самые сроки могут представить особую модификацию модели с индексом XRT Pro.