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Lada Granta New Generation на базе Renault: стартовала подготовка к производству

От: Алексей Шмидт
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Компания «АвтоВАЗ» приступила к освобождению сборочно-кузовного производства Kalina, которое будет задействовано для выпуска новой генерации бюджетной модели. В ее основу ляжет платформа CMF-B-LS (архитектура третьего поколения Renault Logan).

Сейчас СКП «Калина» собирает актуальные «Гранты», однако вскоре выпуск таких автомобилей перенесут на третью нитку главного конвейера, где сейчас производят внедорожные модели Niva (версии Legend и Travel).

На этой неделе представители «АвтоВАЗа» сообщили, что недавно была проведена проверка проходимости на конвейере – по третьей нитке прогнали неокрашенный кузов Granta.

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Ранее стало известно о том, что Lada Granta New Generation (New Generation – новое поколение) будут продавать в двух вариантах кузовов: седан и универсал. Производство автомобиля планируется начать в 2023 году. 

При этом Granta предыдущей генерации продолжат собирать параллельно. Их выпуск будет осуществляться на третьей линии главного конвейера. 

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Renault Logan третьего поколения, на базе которого будет построена новая Granta

Предполагается, что со сменой генерации бюджетная модель «АвтоВАЗа» получит не те двигатели, которые положены родственному Logan. В список ее агрегатов войдут нынешние вазовские атмосферники объемом 1,6 (в восьми- и 16-клапанном вариантах) и 1,8 литра. Кроме того, автомобилю могут изменить текущее название.

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