Lada Granta New Generation на базе Renault: стартовала подготовка к производству

Компания «АвтоВАЗ» приступила к освобождению сборочно-кузовного производства Kalina, которое будет задействовано для выпуска новой генерации бюджетной модели. В ее основу ляжет платформа CMF-B-LS (архитектура третьего поколения Renault Logan).

Сейчас СКП «Калина» собирает актуальные «Гранты», однако вскоре выпуск таких автомобилей перенесут на третью нитку главного конвейера, где сейчас производят внедорожные модели Niva (версии Legend и Travel).

На этой неделе представители «АвтоВАЗа» сообщили, что недавно была проведена проверка проходимости на конвейере – по третьей нитке прогнали неокрашенный кузов Granta.

Ранее стало известно о том, что Lada Granta New Generation (New Generation – новое поколение) будут продавать в двух вариантах кузовов: седан и универсал. Производство автомобиля планируется начать в 2023 году.

При этом Granta предыдущей генерации продолжат собирать параллельно. Их выпуск будет осуществляться на третьей линии главного конвейера.

Renault Logan третьего поколения, на базе которого будет построена новая Granta

Предполагается, что со сменой генерации бюджетная модель «АвтоВАЗа» получит не те двигатели, которые положены родственному Logan. В список ее агрегатов войдут нынешние вазовские атмосферники объемом 1,6 (в восьми- и 16-клапанном вариантах) и 1,8 литра. Кроме того, автомобилю могут изменить текущее название.