ЗАЗ Таврия Нова: представлены свежие изображения

Украинский независимый дизайнер Роман Прядко, ранее отметившийся в Сети публикациями изображений современных «УАЗ Буханки» и «Москвича-2140», представил на суд общественности очередной проект – ЗАЗ Таврия Нова. Скетчи Tavria Nova мы уже видели ранее – их художник продемонстрировал этим летом, однако теперь второе поколение Таврии можно рассмотреть с нового ракурса.

Машину показали в проекции 3/4 спереди, что позволило оценить внешний облик не только боковин автомобиля, но и взглянуть на его фронтальную часть кузова.

Особый интерес вызывает сравнение автора новой машины с прежней Таврией – родство в дизайне можно проследить по перекликающимся колесным дискам новинки с колпаками, установленными на колесах советского автомобиля.

В остальном же Таврия Нова, по большому счету, представляет собой традиционный современный 3-дверный хэтчбек европейского А-класса. Колесная база такой модели, если бы ей было суждено добраться до конвейера, составила до 2400 мм.

В комментариях к публикации пользователи Сети рассказали, что заметили идеологическое сходство концепта ЗАЗ Таврия Нова с представителями стиля неоклассики, такими как Honda e, Renault 5 и Hyundai Ioniq 5.

Большинство комментаторов под изображениями автомобиля лестно отозвались об проекте. Впрочем, речи о том, что Запорожской автомобильный завод возьмется за его реализацию, не идет. Сейчас предприятие занято тем, что работает над возвращением бренда Lada на украинский рынок.