ЗАЗ Таврия Нова: представлены свежие изображения

Украинский независимый дизайнер Роман Прядко, ранее отметившийся в Сети публикациями изображений современных «УАЗ Буханки» и «Москвича-2140», представил на суд общественности очередной проект – ЗАЗ Таврия Нова. Скетчи Tavria Nova мы уже видели ранее – их художник продемонстрировал этим летом, однако теперь второе поколение Таврии можно рассмотреть с нового ракурса.
Машину показали в проекции 3/4 спереди, что позволило оценить внешний облик не только боковин автомобиля, но и взглянуть на его фронтальную часть кузова.
Особый интерес вызывает сравнение автора новой машины с прежней Таврией – родство в дизайне можно проследить по перекликающимся колесным дискам новинки с колпаками, установленными на колесах советского автомобиля.
В остальном же Таврия Нова, по большому счету, представляет собой традиционный современный 3-дверный хэтчбек европейского А-класса. Колесная база такой модели, если бы ей было суждено добраться до конвейера, составила до 2400 мм.
В комментариях к публикации пользователи Сети рассказали, что заметили идеологическое сходство концепта ЗАЗ Таврия Нова с представителями стиля неоклассики, такими как Honda e, Renault 5 и Hyundai Ioniq 5.
Большинство комментаторов под изображениями автомобиля лестно отозвались об проекте. Впрочем, речи о том, что Запорожской автомобильный завод возьмется за его реализацию, не идет. Сейчас предприятие занято тем, что работает над возвращением бренда Lada на украинский рынок.
Таврия выглядит куда современнее Лады
Согласен. Если бы Таврия в таком виде как на фото продавалась, то у Лады не было ли ни одного шанса
Ну и что толку от внешки? Техничка в любом случае была бы устаревшей. Да и сейчас такие кузова в России никому не нужны
На китайца похожа