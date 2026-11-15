Honda готовит конкурента Lexus TX под брендом Acura

Acura рассматривает возможность расширения семейства внедорожников за счет совершенно новой флагманской модели. Ожидается, что автомобиль получит восемь посадочных мест, увеличенный по сравнению с MDX кузов и гибридную силовую установку V6. Главным соперником новинки станет большой кроссовер Lexus TX.

В планах Acura на 2028 год, раскрытых ранее, фигурируют два новых внедорожника. Компания уже зарегистрировала обозначения TDX и LDX, которые могут стать названиями будущих моделей. Один из автомобилей будет ориентирован на любителей активного отдыха, а второй, предположительно LDX, займет вершину модельной линейки бренда. Его целевой годовой объем производства может составить 40 тысяч экземпляров.

По предварительным данным, длина LDX окажется примерно на 152 мм больше, чем у нынешнего MDX, то есть составит примерно 5,2-метра. Увеличение кузова позволит сделать третий ряд сидений просторнее и комфортнее.

Внешность новинки может получить более выразительные пропорции, крупную решетку радиатора и широкую плечевую линию кузова.

Кроме того, есть неофициальная информация, что компания разрабатывает большой трехрядный внедорожник под предварительным обозначением Pilot XXL. Предполагается, что обе модели будут использовать общую платформу, хотя подробности их технического родства пока не раскрываются.

«Фишкой» нового флагмана Acura должна стать гибридная силовая установка следующего поколения. Honda недавно представила ее на технологическом симпозиуме.

В состав системы войдут специально разработанный двигатель V6 и электромотор. Предполагается, что эта архитектура будет использоваться в автомобилях, выходящих после 2027 года.

Новая гибридная установка должна обеспечить машине высокую производительность и улучшенное сцепление с дорогой, а ее топливная экономичность окажется примерно на 30% выше по сравнению с аналогичными бензиновыми двигателями.

В отличие от существующей системы e:HEV, ориентированной преимущественно на компактные и среднеразмерные автомобили, новая разработка рассчитана на более крупные модели.

Ожидается, что вседорожник Acura LDX дебютирует в 2028 году.

Ранее также стало известно, что новый премиальный минивэн Honda поборется за покупателей с Toyota Alphard.