4-цилиндровые моторы Hyundai/Kia Theta назвали одними из самых ненадежных в истории

Современные автомобили Hyundai считаются вполне надежными и ресурсными. Многие из них преодолевают сотни тысяч километров пробега без каких-либо серьезных поломок, но два двигателя в истории этого концерна серьезно подпортили репутацию компании своей ненадежностью. Американский портал Jalopnik накануне назвал их одними из самых ненадежных среди 4-цилиндровых двигателей в истории.

Речь идет о бензиновых двигателях семейства Theta II, которые еще недавно были важной частью моторной линейки как Hyundai, так и Kia.

Семейство Theta появилось в середине 2000-х годов и разрабатывалось Hyundai как современная линейка четырехцилиндровых бензиновых двигателей. Впоследствии агрегаты получили распространение на автомобилях Hyundai и Kia, включая Sonata, Optima и другие модели. Версия Theta II с непосредственным впрыском GDI стала одной из наиболее известных модификаций семейства. И одной из самых ненадежных.

Особенно серьезные проблемы обнаружились у двигателей объемом 2 и 2,4 литра. Во время их сборки в процессе механической обработки коленчатого вала внутри некоторых агрегатов оставались металлические частицы. Со временем они могли нарушать работу шатунных подшипников, вызывая их ускоренный износ и повреждение.

В 2015 году Hyundai объявила отзывную кампанию, затронувшую около 470 тысяч автомобилей Sonata 2011–2012 годов выпуска. Владельцам рекомендовали обратить внимание на посторонний стук в двигателе и появление индикатора Check Engine.

В отдельных случаях неисправность заканчивалась заклиниванием силового агрегата прямо во время движения. Проблемы проявлялись в абсолютно разные цифры пробега, но в среднем это был показатель около 39 тысяч километров.

Дефект получил широкую огласку и привел к масштабным финансовым последствиям для производителей. Впоследствии Hyundai и Kia заключили соглашение об урегулировании претензий на сумму около 1,3 миллиарда долларов.

В 2020 году американское Национальное управление безопасностью дорожного движения (NHTSA) также объявило о санкциях в отношении двух компаний на общую сумму 210 миллионов долларов.

Все это сильно ударило как по финансовым возможностям корейского автопроизводителя, так и по его репутации. После этого случая многие покупатели сознательно избегают покупки автомобилей Hyundai и Kia, опасаясь возникновения с их современными моторами таких же проблем.

Недавно мы писали о том, что Hyundai и Kia постепенно теряют китайский рынок: продажи машин компаний рухнули с 1,8 млн машин в год до 9 тысяч в месяц.