Новый ЗАЗ Таврия показали на первых рендерах

Независимый дизайнер из Украины Роман Прядко, известный по проектам новой «Буханки», возрожденного «Москвича-2140» и запорожца ЗАЗ-965, выложил в Сеть рендерные изображения свежего поколения ЗАЗ Таврия. Автомобиль получил название «Нова» и демонстрирует видение художника того, как мог бы выглядеть автомобиль ЗАЗ-1102, если бы эта модель до сих пор оставалась на конвейере.

По проекту дизайнера, машина осталась бы 3-дверкой в кузове хэтчбек. Показанный на изображениях автомобиль имеет клиновидный силуэт, а также заимствует многие линии кузова у оригинальной Таврии. При этом внешний облик хэтча выглядит спортивно и современно.

В угоду практичности современный ЗАЗ-1102 наградили бамперами из неокрашенного пластика. Черные пороги и заостренная форма «передка» перекочевали к нему из реальной модели.

Особое внимание автор проекта ЗАЗ «Нова» уделил ее колесным дискам, нарисовав сразу шесть вариантов их дизайна (с отсылкой на пластиковые колпаки с шестью круглыми отверстиями оригинальной Таврии).

Напомним, оригинальная Таврия выпускалась в Запорожье в период с 1987 по 1998 годы. Машина должна была стать заменой «Запорожца» и комплектовалась моторами Fiat, ВАЗ и МеМЗ мощностью от 45 до 71 лошадиной силы. Связку им составляли 4- или 5-ступенчатая механические трансмиссии.