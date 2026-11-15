Новый Kia Carnival показали с дизайном в стиле Range Rover

Неофициальный цифровой рендер новой генерации Kia Carnival (2028)

Kia разрабатывает новое поколение минивэна Carnival, который остается одной из самых популярных семейных моделей в линейке этого автопроизводителя. От следующей генерации этой модели ждут крупных изменений вплоть до полностью пересмотренного дизайна. Как автомобиль может измениться внешне, накануне показали независимые дизайнеры из Южной Кореи.

Первое поколение Kia Carnival дебютировало в 1998 году. Нынешняя четвертая генерация модели появилась в 2020 году, а в 2023-м минивэн пережил масштабное обновление с изменением внешности и появлением гибридной версии. Автомобиль остается бестселлером корейского рынка.

По итогам прошлого года Carnival занял третье место по продажам на родине, уступив лишь Kia Sorento и Hyundai Avante. Но интерес к быстро устаревающему кузову постепенно снижается. За прошлый год спрос на Carnival в Корее упал на 5,5%, а в этом году, судя по статистике, тенденция продолжается. Исправить ситуацию может новое поколение этой модели, премьеру которого ждут в ближайшие годы.

Неофициальный цифровой рендер новой генерации Kia Carnival (2028)

Студия дизайна NYMammoth представила собственные рендеры дизайна нового Kia Carnival, судя по которым машина может получить экстерьер, перекликающийся с автомобилями одной известной британской премиальной марки.

Главное отличие предложенного дизайна от нынешнего Carnival заключается в форме кузова. Вместо плавных линий автор использовал прямые поверхности и угловатый силуэт, визуально напоминающий крупные премиальные внедорожники, в частности Range Rover.

Неофициальный цифровой рендер новой генерации Kia Carnival (2028)

Кузов минивэна изображен в двухцветном исполнении: оттенок шампанского сочетается с черной крышей и стойками. Колесные арки и нижняя часть кузова получили черные накладки, усиливающие внедорожный образ, а дверные ручки приобрели выдвижную конструкцию.

Спереди появились узкие вытянутые фары, а светодиодные дневные ходовые огни спускаются от их краев и огибают бампер в форме буквы U. Решетка радиатора выполнена в фирменной стилистике Kia, а нижнюю часть бампера дополняет серебристая защитная накладка.

Что касается «техники», то подробностей о ней в случае с новым «Карнивалом» пока нет от слова совсем. В октябре на домашнем рынке Kia реализовала 5570 экземпляров Carnival. Из них 5069 автомобилей, или около 91%, пришлось на гибридные модификации. Поэтому гибридная силовая установка, вероятно, останется основной и в следующем поколении.

Сейчас машина комплектуется классическим гибридом HEV, не подразумевающим зарядку от электросети, мощность которого составляет 245 лошадиных сил. Не исключено, что в новом поколении этот вариант будет расширен подключаемой гибридной системой PHEV.

Что касается сроков запуска машины, здесь все уже более-менее понятно. Премьера новой генерации Kia Carnival может состояться в 2028 году. Сборку автомобиля наладят на заводе Kia в Кванмене.

Между тем, ранее мы сообщали о том, как может поменяться со следующим поколением кроссовер Kia Sportage.