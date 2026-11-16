Рестайлинговый Hyundai Santa Fe показали на новых рендерах в преддверии дебюта

Hyundai готовит масштабное обновление кроссовера Santa Fe, премьера которого ожидается в ближайшее время. Независимые дизайнеры из корейской студии Gotcha Cars накануне представили свежие изображения будущей новинки, основанные на последних шпионских фотографиях прототипов этой модели. Судя по рендерам, автомобиль получит полностью переработанную светотехнику и измененную переднюю часть кузова.

Пятое поколение Hyundai Santa Fe справило дебют в августе 2023 года. Кроссовер получил угловатый кузов и необычную светотехнику с элементами в форме буквы H, которые вызвали неоднозначную реакцию покупателей. Предполагается, что во все эти спорные детали с обновлением будут внесены существенные перемены.

Неофициальный цифровой рендер обновленного Hyundai Santa Fe (2027)

Судя по опубликованным независимым рендерам, при рестайлинге Hyundai откажется от прежнего оформления передней оптики. Вместо крупных H-образных элементов появятся более узкие фары и вертикальные светодиодные дневные ходовые огни по краям кузова.

Решетка радиатора сохранит крупные размеры и будет занимать практически всю ширину передней части. Над ней разместят узкую световую полосу.

Нижнюю часть бампера сделают более массивной, сохранив темные накладки на колесных арках. На рендерах также показаны двухцветные колесные диски с необычным рисунком, но их появление на серийной версии пока не подтверждено.

Неофициальный цифровой рендер обновленного Hyundai Santa Fe (2027)

Корма Santa Fe может измениться еще существеннее. Вместо расположенных низко на бампере фонарей нынешней модели появится новая светотехника. Узкая красная светодиодная полоса соединит оба края двери багажника, а по ее сторонам разместят вертикальные фонари.

Эмблему Hyundai установят над декоративной дугой, ниже появится крупная разнесенная надпись SANTA FE. Номерной знак перенесут в нижнюю часть бампера, который получит темную отделку и дополнительные горизонтальные световые элементы.

Больших технических изменений в проекте нового «Санта Фе» ждать не стоит. Актуальная моторная линейка модели должна сохраниться, но в обновленном кроссовере может впервые появиться версия EREV (гибрид с увеличенным запасом хода), дальнобойность которой может превысить 965 километров.

Точная дата премьеры кроссовера пока не раскрыта, но корейские СМИ полагают, что премьера реформенной модели состоится уже в конце этого года. Свой вояж машина начнет с родного рынка, а затем, в 2027-м, появится в продаже в США и Европе.

Ранее Дейли-Мотор сообщал о планах Hyundai выпустить «внедорожную» модификацию нового Santa Fe, которая получит к своему традиционному названию приставку XRT Pro.