Toyota разрабатывает новое поколение минивэна Sienta

Toyota работает над следующим поколением компактного минивэна Sienta. По прогнозам японских автомобильных изданий, премьера модели может состояться в 2029 году. Главными изменениями, как ожидается, станут новая силовая установка объемом 1,5 литра и дальнейшее развитие практичного семейного кузова.

История модели Toyota Sienta началась еще в 2003 году. Второе поколение появилось в 2015-м, а нынешняя генерация дебютировала в 2022 году. Между двумя последними сменами поколений прошло около семи лет, так что если Toyota сохранит прежний цикл обновления, следующая генерация должна появиться в 2029 году.

По предварительным прогнозам инсайдеров, о которых пишут японские СМИ, минивэн сохранит привычные компактные габариты и практичную компоновку салона. Существенного увеличения кузова не ожидается. Основной акцент разработчики могут сделать на улучшении силовых агрегатов и топливной экономичности.

Ожидается, что центральное место в моторной гамме займет новый 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель. Основным вариантом станет гибридная установка с электромотором и аккумуляторной батареей. Ее средний расход топлива, по прогнозам, может оказаться ниже 3,3 л/100 км.

Кроме того, у новой Sienta может появиться подключаемая гибридная система PHEV, в состав которой войдут два электромотора и батарея увеличенной емкости, позволяющая передвигаться на электрической тяге без запуска бензинового двигателя. Она обеспечит минивэну более высокую производительность, но какую конкретно пока неизвестно.

Независимый цифровой рендер нового поколения Toyota Sienta (2029)

Как автомобиль может поменяться внешне, недавно показали на независимых компьютерных рендерах. На них виртуальный автомобиль примерил заостренную переднюю часть кузова с узкими светодиодными фарами и большой решеткой радиатора, окрашенной в черный цвет с хромированными декоративными вставками.

С обеих сторон будут установлены удобные сдвижные двери, а сзади расположатся более современные светодиодные фонари.

Какие изменения ждут внутреннее убранство минивэна, на рендерах не показали, но японские СМИ предполагают, что в салоне следующей Sienta расположится большой экран, цифровая комбинация приборов и ряд новых функций.

Тем временем, конкурента Toyota Sienta сейчас разрабатывает Nissan. Как рассказывал Дейли-Мотор, новый бюджетный минивэн этой компании может дебютировать в 2028 году, то есть примерно за год до премьеры новой генерации своего будущего соперника.