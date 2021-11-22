Changan Uni-V: новый лифтбэк со спортивными замашками

Одной из главных премьер автомобильной выставки в китайском Гуанчжоу стал лифтбэк компании Changan под названием Uni-V. Анонс модели состоялся этим летом, а теперь машину показали официально.

Автомобиль стал третьей моделью в линейке Uni, которая сейчас включает в себя только кроссоверы Uni-K и Uni-T.

С точки зрения габаритов Uni-V близок к Skoda Octavia: длина машины составляет 4680 мм, ширина – 1838 мм, высота – 1430 мм. Колесная база «пятидверки» равна 2750 мм против 2686 мм у «Шкоды», но конкурировать новинке «Чанган» предстоит не с «Октавией», а с местными MG6, GAC Trumpchi Empow и Hyundai Lafesta.

От кроссоверов серии Uni лифтбэку достался характерный дизайн с безрамочной радиаторной решеткой, зауженной оптикой, рельефными боковинами, а также выдвижными дверными ручками. Кроме того, машина щеголяет 18-дюймовыми колесными дисками, массивным диффузором, крупными патрубками выхлопа и спойлером, способным автоматически подниматься на большой скорости.

В салоне обращает на себя внимание компактное рулевое колесо овальной формы, над которым расположена цифровая комбинация приборов. На самом руле установлена камера, целью которой является не только оценка усталости водителя, но и распознавание его лица (система Face ID). В остальном же оформление интерьера Uni-V практически ничем не отличается от кроссоверов Uni.

В основе лифтбэка лежит платформа MPA. В базовой версии Uni-V положен полуторалитровый бензиновый турбомотор мощностью 188 лошадиных сил, работающий в паре с 8-диапазонным «автоматом» фирмы Aisin. Позже у модели должна появиться модификация с 2-литровой «турбочетверкой». Но режим Super Race (боевые настройки) у лифтбэка есть уже сейчас, причем активируется он нажатием лишь одной яркой кнопки на центральной консоли.

В продажу в «Поднебесной» Changan Uni-V поступит в начале 2022 года. Планируется ли его выход на другие рынки, пока не уточняется.