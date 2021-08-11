Changan раскрыл дизайн нового лифтбэка Uni-V

В базе китайского министерства промышленности и торговли внесли первые фотографии нового лифтбэка компании Changan, который ранее был показан исключительно на тизерах и шпионских снимках. Уже известно, что автомобиль получит название Uni-V, а его публичная премьера состоится в ноябре 2021 года.

Новая модель «Чанган» войдет в серию Uni, которая сейчас состоит исключительно из кроссоверов Uni-T и Uni-K. Обе модели в этом году обещают привезти в Россию, поэтому не исключено, что лифтбек со временем также доберется до нашего рынка.

Как и собратья по платформе Uni-V получит аналогичную безрамочную решетку радиатора с рисунком в виде «мозаики» и выдвижные дверные ручки. Кроме того, лифтбэку достанутся агрессивные передние бамперы, адаптивная светодиодная оптика и выполненные в едином блоке задние фонари.

А еще для новинки припасли выдвижной спойлер, что намекает на спортивное позиционирование модели.

Длина лифтбэка составит 4680 мм, ширина – 1838 мм, высота – 1430 мм, а размер колесной базы будет равен 2750 мм. Таким образом, по габаритам автомобиль окажется сопоставим с российской Skoda Octavia.

Официальных фотографий интерьера пока нет, но ранее его засняли папарацци. Судя по тем снимкам, у Uni-V будет похожий салон с кроссовером Uni-T с объединенным в единый кластер экраном цифровой панели приборов и тачскрина мультимедийной системы.

Пока Changan Uni-V сертифицирован только с одним двигателем – это 1,5-литровая бензиновая «турбочетверка» мощностью 188 лошадиных сил. Позже лифтбэк может получить дополнительно 2-литровый 233-сильный мотор, как у Uni-K (по крайней мере об этом пишут местные СМИ).