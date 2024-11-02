У кроссовера Mazda CX-60 появился недорогой клон из Китая

Китайский бренд Changan владеет несколькими суббрендами, одним из которых является марка Nevo, выпускающая электрифицированные. Недавно в ее портфолио появилось авто Q05, являющееся клоном одной известной японской машины.

Как пишет портал «Motor1», речь идет о Mazda CX-60. Журналисты нашли сходство Q05 c японским кроссовером в задней части кузова, утверждая, что фонари китайского электрического «паркетника» удивительным образом похожи на те, что установлены в «шестидесятке».

Чтобы избежать возможных претензий с точки зрения плагиата лицевая сторона вседорожника Nevo сделана на собственный манер и предлагает стилизованные фары и закрытую решетку радиатора, хотя Q05 не совсем электромобиль.

Под капотом кроссовера Nevo работает подключаемая гибридная система, состоящая из атмосферного бензинового мотора объемом 1,5-литра мощностью 110 лошадиных сил и синхронного электрического двигателя с постоянными магнитами на 215 «сил». Последний питается от аккумулятора емкостью 18,4 кВт/ч.

Данных о совокупной отдаче установки нет, но с места до 100 км/ч автомобиль весом 1,7-тонны разгоняется за 7,3-секунды. Кроме того, он способен проезжать исключительно на электротяге до 125 км.

Ценник на эту модель в Китае начинается от 15 тысяч 900 долларов (1,5 миллиона рублей), что гораздо дешевле, чем сейчас стоит кроссовер Mazda CX-60.