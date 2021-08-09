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Лифтбэк Uni-V: конкурента Skoda Octavia от Changan избавили от камуфляжа

От: Алексей Шмидт
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Компания Changan готовит новый лифтбэк, который должен (по крайней мере на китайском рынке) бросить вызов чешской пятидверке Skoda Octavia. И если раньше автомобиль был показан сугубо на шпионских фото, то теперь его дизайн постепенно рассекречивают, лишая камуфляжной маскировки. 

Новая модель войдет в серию Uni и присоединится к продвинутым кроссоверам Uni-T и Uni-K. Название машины еще не объявлено, но профильные СМИ сообщают о том, что автомобиль окрестят Uni-V.

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Как видно на первых тизерных изображениях, лифтбэк получит схожую со своими собратьями из сегмента SUV безрамочную решетку радиатора и спрятанные дверные ручки.

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Кроме того, автомобилю достанутся адаптивные светодиодные фары, объединенные горизонтальной плашкой задние фонари, состоящие из множества треугольников, а также два крупных патрубка выхлопа (они засветились на шпионских фото). 

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По предварительной информации, новый лифтбэк Changan будут продавать с двигателями, которые предложены для кроссоверов Uni. Речь идет о полуторалитровой «турбочетверке» мощностью 180 лошадиных сил, работающей с 7-диапазонным «роботом», а также с 2-литровом 233-сильном агрегате, сочетающимся с классической 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. 

Премьера нового лифтбэка Changan запланирована на ноябрьский автосалон в Гуанчжоу. 

Как и в случае с кроссоверами Uni-K и Uni-T, пятидверка станет глобальной моделью, и, скорее всего, рано или поздно доберется до российского рынка.

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