Лифтбэк Uni-V: конкурента Skoda Octavia от Changan избавили от камуфляжа

Компания Changan готовит новый лифтбэк, который должен (по крайней мере на китайском рынке) бросить вызов чешской пятидверке Skoda Octavia. И если раньше автомобиль был показан сугубо на шпионских фото, то теперь его дизайн постепенно рассекречивают, лишая камуфляжной маскировки.

Новая модель войдет в серию Uni и присоединится к продвинутым кроссоверам Uni-T и Uni-K. Название машины еще не объявлено, но профильные СМИ сообщают о том, что автомобиль окрестят Uni-V.

Как видно на первых тизерных изображениях, лифтбэк получит схожую со своими собратьями из сегмента SUV безрамочную решетку радиатора и спрятанные дверные ручки.

Кроме того, автомобилю достанутся адаптивные светодиодные фары, объединенные горизонтальной плашкой задние фонари, состоящие из множества треугольников, а также два крупных патрубка выхлопа (они засветились на шпионских фото).

По предварительной информации, новый лифтбэк Changan будут продавать с двигателями, которые предложены для кроссоверов Uni. Речь идет о полуторалитровой «турбочетверке» мощностью 180 лошадиных сил, работающей с 7-диапазонным «роботом», а также с 2-литровом 233-сильном агрегате, сочетающимся с классической 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Премьера нового лифтбэка Changan запланирована на ноябрьский автосалон в Гуанчжоу.

Как и в случае с кроссоверами Uni-K и Uni-T, пятидверка станет глобальной моделью, и, скорее всего, рано или поздно доберется до российского рынка.