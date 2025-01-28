Китайский кроссовер, который хотят продавать в России, удивил очень высокими оценками безопасности

Компания Changan организовала бренд Deepal для продаж электрических или электрифицированых моделей за пределами Китая. С 2023 года главной моделью в его линейке является электрический кроссовер S07, представляющий собой доступного конкурента Xpeng G6, Tesla Model Y и Kia EV5.

На днях этот китайский автомобиль решили протестировать на безопасность в Австралии. И результаты таких испытаний сильно удивили многих экспертов.

Согласно результатам краш-тестов, проведенных организацией ANCAP, Deepal S07 обладает 95-процентным баллом в категории защиты взрослых пассажиров. Это точно такой же показатель, что недавно продемонстрировала новая Toyota Camry.

Краш-тест Deepal S07

Авторы резюме к испытаниям кроссовера S07 отмечают, что кузов и структурные элементы этой машины показали безупречные результаты во всех дисциплинах (от бокового удара до лобового столкновения с препятствием), а единственным штрафом для нее оказался вычет 0,86 балла за краш-тест на лобовое смещение.

Несмотря на то, что в Deepal S07 используются дверные ручки с электрическим приводом, ANCAP не обнаружил проблем с доступом внутрь автомобиля. Двери машины можно было легко открыть сразу после того, как автомобиль был обездвижен.

Краш-тест Deepal S07

Напомним, кроссовер Deepal S07 предлагается как в полностью электрической, так и гибридной модификации. Первая оборудуется электромотором на 215 лошадиных сил и литий-ионной батареей емкостью 79,97 кВт/ч, обеспечивающей машине дальнобойность на уровне 620 километров.

Вторая версия работает от полуторалитрового бензинового атмосферного мотора, который ответственен за работу генератора. Суммарный запас хода такого варианта с полным баком равен 1120 км.

Прошлой осенью Deepal S07 был замечен в Москве на автовозе. Тогда сообщалось, что Changan собирается начать его продажи в России с 2025 года.