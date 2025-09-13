ДомойАвтоновости сегодняВ Deepal считают, что «сделано в Китае» больше не ругательный термин

В Deepal считают, что «сделано в Китае» больше не ругательный термин

Продукция китайского производства во всем мире долго считалась некачественной, но в последнее время все изменилось. И касается это в том числе автомобилей. К такому мнению пришел глава австралийского офиса «поднебесной» марки Deepal.

Топ-менеджер одного из новейших китайских автомобильных брендов рассказал, что в начале своего пути машины из КНР были дешевыми и невзрачными из-за устаревших технологий, а также сомнительных показателей безопасности, плохого качества сборки и отделки салона. 

Многие из них не выдержали конкуренции и быстро исчезли, а те, что смогли выжить, теперь процветают. По мнению регионального руководителя Deepal, именно они помогли переломить отношение к автомобилям китайских марок во всем мире. 

Напомним, Deepal представляет собой суббренд компании Changan, которая была основана в 1862 году. В 1950-х годах эта марка начала производство внедорожников для армии КНР, а в 1984 году приступила к выпуску гражданских машин (моделей Suzuki, собираемых по лицензии).

Впоследствии Changan создала в Китае совместные предприятия с Suzuki, Ford и Mazda. Причем два последних сохранились до сегодняшних дней.

Бренд Deepal, входящий в состав Changan, производит только электромобили и гибриды с высоким запасом хода (EREV). В ближайшие месяцы в продажу в России поступит один из внедорожников этой компании – Deepal G318, который, по слухам, недавно завершил сертификацию в РФ.

