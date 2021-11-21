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Посмотрите на брошенные «Москвичи», обнаруженные в Литве

От: Алиса Шашкова
брошенные москвичи

В Сети появилась подборка фотографий, сделанных на одной из заброшенных стоянок в Литве. На снимках, опубликованных местным блогером с ником «sanvile», можно заметить множество автомобилей АЗЛК (Автомобильный завод имени Ленинского комсомола). 

Каким образом машины оказались на этом автокладбище не уточняется. Состояние автомобилей оставляет желать лучшего, и это неудивительно, учитывая, что машины уже много лет простаивают на открытом воздухе.

Брошенные москвичи 1
Москвичи 408

Впрочем, несмотря на то, что за ними никто не следит и не охраняет, большинство из них не разукомплектованы, как это чаще всего происходит. Машины не только сохранили заводские колеса, остекление и салонное оснащение, но и двигатели, а также все навесное оборудование под капотом.

Причем некоторые экземпляры выглядят очень достойно, хотя и страдают от коррозии. 

Брошенные москвичи 4
Брошенные Москвичи 2

На ряде кадров можно заметить не только продукцию завода АЗЛК, но и автомобили Волжского автозавода, включая внедорожник Niva, седан Lada 1300 и другие.

Брошенный Москвич 5
Москвич 402

Судя по антуражу вокруг, машины находятся на какой-то бывшей базе, на которой они раньше проходили плановое обслуживание. Интересное место блогер обнаружил во время полета в его окрестностях на дроне.

Брошенный Москвич 6
Москвич 2141
Брошенный Москвич 7
Подкапотное пространство Москвича 2141
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Москвич 2140

Автомобили АЗЛК известны тем, что в определенный период более половины из них отправлялись на экспорт. Так, например, в 1966 году в другие страны были отгружено больше 50% от общего объема выпуска предприятием.

Одной из самых популярных экспортных моделей был «Москвич 408», которых на опубликованных фотографиях можно насчитать более 20 штук. 

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