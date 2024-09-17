Во Франции нашли трейлер-парк с брошенными классическими болидами Формулы-1

Фанаты автогонок мечтают увидеть настоящие болиды Формулы-1. А если речь идет о машинах из прошлого, то они и вовсе недоступны для посторонних глаз и сейчас хранятся в музеях и коллекциях. Поэтому случайно найдя неподалеку от своего дома трейлер-парк с брошенными классическими автомобилями Ф-1 француз Жюльен Деф был вне себя от счастья и не мог поверить своим глазам.

Он посчитал, что это открытие века и сделал несколько фотографий на свой телефон, после чего опубликовал из в своих аккаунтах в соцсетях.

Посмотрев на снимки, эксперты в автогонках сразу определили на них синий Benetton B195 Михаэля Шумахера и легендарный черный Lotus 79.

На первый взгляд машины выглядят максимально аутентично. Их корпуса покрыты грязью, что подтверждает, что они стоят в этом месте уже достаточно долго. Но что они там делают?

Как выяснилось позднее, речь идет не о настоящих болидах Формулы-1, которые выходили на трассу, а о их репликах для подростков. Такие машины еще не так давно делала французская компания Team Les Galapaits, а вместо атмосферных V10 комплектовала их мотоциклетными моторами.

Более того, все они выставлены на продажу и стоят по 55 тысяч евро каждый (5,6 миллиона рублей). Но тех, кто захочет раскошелиться на эту сумму, ждет неприятный сюрприз. Оказалось, что все они уже проданы, но по какой-то причине еще не доставлены своим владельцам.