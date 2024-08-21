Невероятная коллекция брошенных классических автомобилей Руди Кляйна будет выставлена на аукцион

«Свалка: коллекция Руди Кляйна» – это, пожалуй, один из самых необычных лотов, когда-либо выставленных на аукцион «RM Sotheby’s». Торги им пройдут только в октябре следующего года, но часть машин, которые уйдут с молотка, уже известны и выглядят крайне интересным предложением для миллионеров и энтузиастов.

Коллекционер Руди Кляйн известен тем, что был очень закрытым человеком, который держал свою коллекцию классических автомобилей в секрете, десятилетиями пряча их за закрытыми стенами своей свалки Porsche Foreign Auto.

В 1950-х Кляйн перебрался из Германии в Штаты, где в 1967 году начал бизнес по утилизации металлолома. Параллельно мужчина уделял активное внимание европейским классическим машинам, многие из которых добавлял в свою коллекцию и считал их жемчужинами.

Только в 2001 году, когда Кляйн ушел из жизни, его дети взяли управление бизнесом и были удивлены тем, как много редчайших классических автомобилей смог купить и сохранить их отец. Считалось, что часть из них были утеряны, поэтому сейчас они обладают огромной ценностью.

В числе машин, которые отправятся на торги, значатся несколько экземпляров Porsche 356, пара Lamborghini Miura и Mercedes 500K Special Coupe Caracciola 1935 года, считающийся одним из самых редких и эксклюзивных автомобилей в мире (он стоит порядка 10 миллионов евро). Кроме него в коллекцию входит еще один Mercedes 300 SL Gullwing Leichtmetallausführung, выпущенный до Второй мировой войны (таких на планете всего 29).

Аукционный дом пока не опубликовал все изображения продающихся автомобилей, но даже с тем состоянием износа, в котором находится большинство из них, наверняка каждая из таких машин сейчас стоит немыслимых денег. Весь список лотов обещают анонсировать в сентябре 2024 года.