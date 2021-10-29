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Новый кроссовер Chery Tiggo 9: китайцы готовят «убийцу» флагманов

От: Алексей Шмидт
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Компания Chery работает над новым кроссовером, который может получить название Tiggo 9. Если автомобиль увидит свет, то конкурировать ему практически наверняка предстоит с Geely Xingyue L, известным российским покупателям под названием KX11.

По неофициальной информации, которую удалось выяснить журналистам китайского издания «Cheshi», разработка «Тигго 9» идет полным ходом. Пока автомобиль носит внутризаводской индекс T26. Кроме того, известна его длина – она составит 4800 мм. Таким образом, он превзойдет по этому показателю таких флагманов как Geely Xingyue L и Changan CS75 Plus.

В основу Tiggo 9 должна лечь новая платформа T2X, представляющая собой развитие «тележки» M3X, на которой был построен, например Exeed TXL.

С учетом архитектуры под капот большого кроссовера «Чери» можно ожидать новейший 2-литровый «наддувный» двигатель семейства Acteco (скорее всего F4J20), выдающий 254 лошадиные силы и 390 Нм «момента». Аналогичным силовым агрегатом комплектуют вседорожник Exeed VX.

Предполагается, что проект T26 запустят в середине следующего года и он станет флагманом в модельной линейке Chery.

Примерная стоимость также уже известна – если за Tiggo 8 Pro в «Поднебесной» сейчас просят от 140 тысяч юаней (1 миллион 500 тысяч рублей), то начальный прайс на Tiggo 9 может составить 150 тысяч юаней (1 миллион 650 тысяч рублей).

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